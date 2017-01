TERREMOTO OGGI / Ultime scosse Lazio: sisma di 2.2 M in provincia di Rieti (dati INGV in tempo reale, 24 gennaio 2017, ora 1:34)

TERREMOTO OGGI NEL LAZIO: SCOSSA DI 2.2M IN PROVINCIA DI RIETI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 24 GENNAIO 2017) - Colpita la provincia di Rieti, nel Lazio, nelle prime ore di oggi, martedì 24 gennaio 2017. Il sisma di 2.2M si è verificato alle 00:27, a 10 km di profondità, mentre l'epicentro è stato individuato a latitudine 42.6 e longitudine 13.32. Interessate Amatrice, Campotosto, Capitignano, Montereale, Accumoli, Cittareale, Crognaleto, Cortino, Barete, Cagnano Amiterno, Borbona, Pizzoli, Fano Adriano, Arquata del Tronto, Rocca Santa Maria e Posta. Trema anche la provincia di Macerata alle 00:28, a causa di un sisma di magnitudo 2.1. Il Centro Nazionale INGV ha rilevato l'epicentro a latitudine 42.94 e longitudine 13.04, ipocentro ad 11 km di profondità. Colpite Visso, Monte Cavallo, Preci, Ussita, Sellano, Castelsantangelo sul Nera, Fiordimonte, Fiastra, Acquacanina, Muccia, Serravalle di Chienti, Bolognola, Cerreto di Spoleto e Norcia.

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE: SCOSSA DI 2.2M IN PROVINCIA DI MACERATA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 24 GENNAIO 2017) - La provincia di Macerata è stata protagonista in materia di movimenti tellurici anche nelle ultime ore di ieri. Una sossa di 2.2M è stata rilevata alle 22:50, a 12 km di profondità. Il punto colpito è stato individuato con coordinate geografiche latitudine 42.93 e longitudine 13.11. Interessate Visso, Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Preci, Monte Cavallo, Bolognola, Fiordimonte, Acquacanina, Fiastra, Pieve Torina, Pievebovigliana, Norcia, Sellano, Montemonaco, Muccia, Montefortino e Sarnano. Quattro minuti più tardi si è verificata una nuova scossa di minore intensità, pari a 2.0 gradi della Scala Richter. L'epicentro è stato rilevato dal Centro Nazionale Terremoti INGV a latitudine 42.91 e longitudine 13.17, ipocentro ad 8 km di profondità. Colpite Castelsantangelo sul Nera, Ussita, Visso, Bolognola, Preci, Montemonaco, Acquacanina, Fiastra, Norcia, Montefortino, Fiordimonte, Montegallo, Monte Cavallo, Amandola, Pieve Torina, Sarnano, Pievebovigliana, Arquata del Tronto e Sellano.

