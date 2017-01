ALLERTA METEO ROSSA / In Puglia la situazione più grave, Calabria, Basilicata, Molise a rischio (Previsioni del tempo oggi 25 gennaio 2017)

ALLERTA METEO ROSSA PUGLIA, ARANCIONE MOLISE, CALABRIA E BASILICATA (PREVISIONI DEL TEMPO OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Continua l'ondata di maltempo sulle regioni del Centrosud del nostro paese. L'allerta meteo è stato emesso anche per la giornata di oggi dalla Protezione civile nazionale: le previsioni del tempo indicano infatti forti temporali su alcune regioni centro-meridionali. Per quanto riguarda la Puglia è stata emessa un'allerta rossa sul bacino del Fortore: la criticità lungo il fiume che scorre nelle province di Benevento, Campobasso e Foggia era già stata segnalata ieri. Oggi segnalato maltempo con allerta arancione su gran parte del Molise, sulla Basilicata jonica e sul versante jonico centrale della Calabria mentre allerta gialla su Marche, Abruzzo, restanti zone di Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, oltre che sulla Sicilia. Piogge residue, secondo le previsioni del tempo di Meteo.it, sono attese su Puglia, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori, con sporadiche nevicate sui rilievi del Sud oltre 1000-1500 metri. Il cielo sarà invece in generale nuvoloso sulle regioni del versante adriatico, Lazio, Sud e Isole. Sul resto d’Italia il clima sarà invece in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Per quanto riguarda le temperature sono previste in lieve calo al Centronord.

