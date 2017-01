AUTOSTRADE / Bollettino traffico, news viabilità: code su A1, A11 (oggi 25 gennaio 2017, ultime notizie in tempo reale)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO: CODE SU A1, A11 (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 25 GENNAIO 2017) - Varie code sono segnalate stamattina sulle nostre autostrade. Per gli automobilisti in viaggio in queste ore Autostrade per l'Italia segnala queste situazioni in cui potrebbero verificarsi disagi per i rallentamenti. Sull'A22 Brennero-Modena (Km 315 - direzione: Modena) coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli per traffico intenso. Sull'A11 Firenze-Pisa nord (Km 27.4 - direzione: Firenze) coda in entrata a Pistoia verso Firenze e coda in uscita a Pistoia provenendo da Pisa per incidente. Sull'A1 Milano-Bologna (Km 184.789 - direzione: Napoli) code a tratti tra Modena Nord e Valsamoggia per traffico intenso: i rallentamenti sono dovuti a un incidente che si è verificato in direzione Bologna fra tre autovetture all'altezza del km 181,700 e in cui due persone sono rimaste ferite ed una terza è deceduta. Attualmente il traffico scorre su una delle quattro corsie disponibili e si registrano 8 km di coda. Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Modena sud e di rientrare in A1 a Valsamogia dopo aver percorso la SS9 Emilia.

© Riproduzione Riservata.