Elicottero 118 caduto / Aw 139, L’Aquila: due vittime erano i soccorritori al Rigopiano (Campo Felice, ultime notizie oggi 25 gennaio 2017)

ELICOTTERO 118 CADUTO, CAMPO FELICE: VITTIME ANCHE TRA I SOCCORRITORI DEL RIGOPIANO (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - In Abruzzo si intrecciano due tragedie a pochi chilometri di distanza: la caduta dell’elicottero del 118 ieri a Campo Felice (lo schianto a Lucoli, L’Aquila) durante alcune operazioni di soccorso di uno sciatore ferito e poi la tragedia dell’Hotel Rigopiano a Farindola (Pescara). Dopo lo schianto sul canalone di neve nessuno purtroppo si è salvato, con le ipotesi ormai probabili di un’azione al limite della praticabilità, sotto una fitta coltre di nebbia che probabilmente ha causato la caduta del velivolo Agusta Aw 139. L’elicottero del 118 è caduto dopo aver recuperato un ferito su un campo da sci a Campo Felice in una zona fortemente innevata e montuosa a circa 1.600 metri di quota in corrispondenza del km 14 della Strada statale 696. A bordo sei persone, tra cui 2 membri del Soccorso alpino, un medico e un operatore. Sono purtroppo tutti morti, come affermano i soccorsi che in questi minuti hanno portato via i corpi dal luogo della sciagura a Lucoli sulle ambulanze destinate all’ospedale di L’Aquila. In particolare due operatori sull’elicottero del 118 lasciano ancora più attoniti noi normali commentatori e attenti osservatori: Walter Bucci e Davide De Carolis, due dei tre operatori del Soccorso alpino nazionale morti nell'incidente di elicottero nell'Aquilano, avevano partecipato nei giorni scorsi alle operazioni di soccorso all'hotel Rigopiano. Bucci, medico rianimatore, aveva lavorato due giorni tra le macerie dell'albergo, mentre De Carolis, tecnico dell'elisoccorso, avrebbe lasciato la zona del Pescarese soltanto lunedì. Uno scherzo del destino quasi che ha travolto chi poco tempo prima aveva quasi dato la vita per scavare e salvare i pochi superstiti della sciagura all’hotel abruzzese.

ELICOTTERO 118 CADUTO, CAMPO FELICE: ECCO LE SEI VITTIME DELLA TRAGEDIA (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Sono quasi le 12 della giornata di ieri, quando un elicottero del 118 è sparito dai radar mentre aveva appena recuperato uno sciatore dalle piste di Campo Felice, vicino al Gran Sasso. L'apparecchio - un Aw 139 - sarebbe scomparso dai radar in provincia de L'Aquila. Il velivolo avrebbe lanciato il segnale di crash mentre si trovava in località Casamaina, nel comune di Lucoli, nei pressi della piana di Campo Felice. Drammatica la testimonianza del gestore delle piste di Campo Felice, Andrea Lallini: «lo schianto è avvenuto una manciata di minuti dopo il decollo. L'elicottero era atterrato, non aveva neanche spento le pale, ha caricato il ferito ed è decollato di nuovo. Poi la tragedia». Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) ha comunicato i nomi e le identità di tutti e sei i morti precipitati durante un’azione di salvataggio. Walter Bucci, 57 anni, medico rianimatore del 118 Asl dell'Aquila, Davide De Carolis, tecnico dell'elisoccorso del soccorso alpino e consigliere comunale di Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila), Giuseppe Serpetti, infermiere, Mario Matrella, verricellista, Gianmarco Zavoli, pilota. L'elicottero stava appunto trasportando Ettore Palanca, 50 anni, di Roma, che si era fatto male sciando, procurandosi la frattura di tibia e perone.

ELICOTTERO 118 CADUTO, CAMPO FELICE: PILOTI ESPERTI IN DIFFICOLTÀ IN QUEL TRATTO (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - L'elicottero del 118 caduto in Abruzzo in località Campo Felice si è schiantato in un punto in cui "anche i mezzi dell'Aeronautica guidati da piloti molto esperti hanno avuto qualche difficoltà". A dichiararlo è stato l'ingegnere Marco Cordeschi, esperto consulente del Comune dell'Aquila nell'ambito della Commissione Valanghe, sottolineando che con ogni probabilità "lo schianto sia avvenuto a causa della nebbia perché questo è un itinerario conosciuto". Nel frattempo il magistrato titolare dell'inchiesta, Simonetta Ciccarelli, ha dato disposizioni di acquisire immagini del relitto e del luogo diventato teatro di una strage dell'incidente. A tal proposito una squadra composta da tre vigili del Fuoco è partita all'indirizzo della località montana abruzzese a piedi e tenterà di far innalzare un drone munito di telecamera con cui cercare di reperire informazioni importanti dall'osservazione dei rottami. Il successo dell'operazione è legato alle condizioni meteo, che a causa delle forti raffiche di vento e della nebbia fitta, complicano non poco il tentativo.

