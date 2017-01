GESSICA NOTARO / Ex miss sfregiata dall'acido: un ‘cuore’ per andare avanti (Oggi, 25 gennaio 2017)

GESSICA NOTARO, L'EX MISS SFREGIATA DALL'ACIDO: IL MESSAGGIO 'COL CUORE' (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Gessica Notaro manda un 'cuore' a tutte le persone, amici e non, che le sono stati accanto in questi giorni di dolore dopo che è stata sfregiata con l'acido dal suo ex ragazzo. L'immagine è stata pubblicata sul social network Facebook da Mauro Catalini, amico e produttore della ragazza. Questo il messaggio scritto accanto alla foto: "Sono qui con Gessica che vuole dedicare questo cuore ai medici, alle infermiere e a tutto lo staff del Bufalini di Cesena, e ringraziare ancora tutti gli amici e le persone che ogni giorno le mandano saluti e le stanno vicina. È dura ma insieme a voi ce la farò. Vi voglio bene". Gessica Notaro ah subito l'aggressione da parte del suo ex fidanzato Edson Tavares lo scorso 10 gennaio: il ragazzo le ha sfregiato il viso e l'ex Miss ha rischiato di perdere la vista. Con le bende che si intravedono sul viso Gessica Notaro non ha perà perso la speranza di ricominciare e lo ha voluto dimostrare facendo con le mani il gesto del 'cuore'. Il messaggio di rinascita è rivolto a tutte le persone che la stanno sostenendo in questa fase difficile in cui la ragazza deve subire alcune operazioni.

GESSICA NOTARO, L'EX MISS SFREGIATA DALL'ACIDO: LE CONDIZIONI DI SALUTE (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Dovrà essere sottoposta ad alcune operazioni chirurgiche Gessica Notaro, l'ex Miss sfregiata con l'acido dal suo ex ragazzo. La giovane è ricoverata all'ospedale Bufalini di Cesena. Inizialmente i medici hanno temuto che la ragazza potesse perdere la vista perché l'acido che le è stato gettato addosso ha colpito il viso. Ma, come riporta il Corriere dela Sera, il recupero di Gessica Notaro è stato veloce e la vista è stata intaccata solo parzialmente dall'acido. La ragazza quindi sta recuperanto in fretta anche se il percorso per riprendere del tutto la sua vita sarà lungo. Gessica Notaro dovrà infatti affrontare alcuni interventi di ricostruzione alla pelle del volto nelle parti segnate più gravemente dall’acido, cioè la fronte e la tempia sinistra. E dovrà anche sottoporsi ad un'operazione chirurgica all’occhio sinistro da cui ancora non vede bene. Il messaggio che Gessica Notaro ha inviato su Facebook, facendo il simbolo del 'cuore' con le mani, ha ricevuto tanti commenti di incoraggiamento: all'ex Miss in tanti scrivono di non mollare. CLICCA QUI PER LEGGERE IL POST

