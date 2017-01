Hotel Rigopiano, slavina/ Ultime notizie e aggiornamenti sui dispersi: quell’ultimo “muro” della speranza (novità oggi, 25 gennaio 2017)

HOTEL RIGOPIANO, SLAVINA: NOVITÀ E ULTIME NOTIZIE. QUEL MURO DI SPERANZA (OGGI 25 GENNAIO 2017) - È passata l’ennesima notte di ricerche ormai disperate all’hotel Rigopiano dopo la slavina che il 18 gennaio scorso ha travolto il resort alle pendici del Gran Sasso, con una forza sovrumana scaraventata dalla montagna sulle inermi vite di 30 persone, bloccate in Hotel dall’emergenza neve. Fino alla tarda serata di ieri, 12 erano ancora i dispersi, 17 le vittime accertate e 11 i sopravvissuti miracolosamente all’interno del Rigopiano. Resta un ultimo muro da abbattere per i soccorritori - che intanto operano nella doppia complicanza delle condizioni meteo avverse e della tragedia dell’elicottero del 118 precipitato ieri nelle vicinanze di Campo Felice - che riguarda in pratica l’ultima vera speranza per i parenti dei dispersi all’hotel Rigopiano. «Un ultimo muro da abbattere, prima di alzare bandiera bianca e affidarsi solo ai miracoli: è dietro quel pezzo di cemento che si annidano buona parte delle speranze dei soccorritori, che da giorni si alternano su quel che resta dell'hotel Rigopiano cercando disperatamente qualcuno ancora in vita sotto il grumo di neve e macerie». Il muro raccontato dal Soccorso Alpino si tratta di quello che separa la cucina dal bar, un muro portante sesso 80 centimetri che i vigili del fuoco stanno cercando ancora in queste ore di aprire con un varco. «Dobbiamo entrare li' dentro, e' l'unica zona del corpo centrale dell'hotel, quella dove presumibilmente era la maggior parte delle persone, dove ancora non siamo arrivati. Speriamo che sia integro», raccontano i soccorritori al campo base di Penne. Una speranza piccolissima ma comunque esistente.

HOTEL RIGOPIANO, SLAVINA. NOVITÀ E ULTIME NOTIZIE. MESSNER, “NESSUNA GARANZIA SICUREZZA” (OGGI 25 GENNAIO 2017) - Mentre proseguono le ricerche per i 12 dispersi all’Hotel Rigopiano, e si piangono le già 17 vittime accertate e recuperate, interviene nella complessa e tragica vicenda all’hotel Resort sotto il Gran Sasso il grande alpinista Reinhold Messner: «La vicenda Rigopiano? l'ho seguita in tv, ma vedendo la massa della neve che c'era quando il terremoto ha fatto partire la valanga, è ovvio che anche un Hotel può andare sotto. Forse è stato costruito in un posto in cui la garanzia di sicurezza non c’è?», si chiede il celebre l’alpinista; secondo Messner, quando si costruisce in montagna si devono calcolare i massimi pericoli. «Se poi cadono metri di neve qualunque posto in montagna è in pericolo. Io penso che in Italia ci siano tanti posti che non sono al 100% sicuri, cosa che vale anche per la Svizzera?. Non si può far nulla, dunque, contro la natura». Non è l’unico ad aver criticato l’operato dei soccorsi e per questo motivo sono in corso - e andranno purtroppo avanti per molti mesi ancora - le indagini sull’operato della Prefettura di Pescara e sulle prima fasi dell’emergenza slavina dopo le chiamate dei due sopravvissuti della prima ora, Giampiero Parente e Fabio Salzetta.

HOTEL RIGOPIANO, SLAVINA. NOVITÀ E ULTIME NOTIZIE. LA TELEFONATA DELLE POLEMICHE (VIDEO, OGGI 24 GENNAIO 2017) -Mentre sembra destinato ad aumentare il numero delle vittime della slavina che ha travolto l'Hotel Rigopiano mercoledì scorso, nelle ultime ore le polemiche riguardano la prima telefonata di richiesta d'aiuto giunta alla Prefettura. A telefonare è Quintino Marcella, il ristoratore di Silvi Marina che si sente rispondere da un'impiegata del Centro di coordinamento dei soccorsi che l'albergo "non è crollato" e che "questa storia gira da stamattina". La funzionaria è infatti convinta che il ristoratore si riferisca al crollo avvenuto alla stalla di Farindola di Pietropaolo Martinelli, dove la neve ha fatto venire giù il tetto. Quando Marcella risponde che del crollo dell'Hotel ne è certo, perché a dirglielo è stato una persona seria come il cuoco Giampiero Parete, l'impiegata si spinge ad ipotizzare che gli sia stato sottratto il cellulare, che si tratti di uno scherzo perché "la mamma dell'imbecille è sempre incinta". Dinanzi all'ultima disperata richiesta di Quintino Marcella, che chiede al Ccs di mettersi in contatto con il direttore della struttura alberghiera, la risposta, come riferisce La Repubblica, è lapidaria:""Non so se si rende conto della situazione... Abbiamo gente in strada, gente con la dialisi, anziani. E io per lei... Provi lei a mettersi in contatto con il direttore. Non è scortesia. Arrivederci”.

HOTEL RIGOPIANO, SLAVINA. NOVITÀ E ULTIME NOTIZIE. FORUM H20: "ALBERGO COSTRUITO SU DETRITI DI ALTRE VALANGHE" (VIDEO, OGGI 24 GENNAIO 2017) - L'hotel Rigopiano, travolto il 18 gennaio scorso da una slavina, sarebbe stato costruito su colate di detriti preesistenti, compresi quelli di valanghe: la denuncia è stata fatta da Forum H20 Abruzzo, associazione ambientalista che ha svelato la mappa geomorfologica dei bacini idrografici della regione del 1991 e la mappa del piano di assetto idrogeologico del 2007, documenti reperibili sul sito della Regione Abruzzo. Per l'associazione l'hotel Rigopiano è sorto «proprio lungo la canna di un fucile che poi è stato caricato ed ha sparato». L'associazione, inoltre, ha fatto notare che le criticità potevano essere notate circa dieci anni fa, quando è stata effettuate la ristrutturazione principale per l'ampliamento delle capacità ricettive della struttura. «Sarà interessante verificare cosa vi è scritto» ha aggiunto Forum H20, riferendosi agli atti del procedimento amministrativo della ristrutturazione dell'albergo.

