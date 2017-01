INCIDENTE STRADALE / A1 Modena: un morto e due feriti in scontro fra tre auto (Ultime notizie oggi 25 gennaio 2017)

INCIDENTE STRADALE A1, MODENA: SCONTRO FRA TRE AUTO, UN MORTO (ULTIME NOTIZIE OGGI 25 GENNAIO 2017) - Un incidente stradale mortale è avvenuto oggi sull'Autostrada A1 nel tratto tra Modena sud e Valsamoggia in direzione Bologna all'altezza del km 181,700. Una persona è morta ed altre due sono rimaste ferite nell'incidente in cui sono scontrate tre auto. Autostrade per l'Italia fa sapere che sul luogo sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della direzione terzo Tronco di Bologna. Dopo l'incidente stradale tra Modena nord e Valsamoggia si sono formati 5 km di coda. Autostrade per l'Italia segnala che le code sono al momento in diminuzione. Per chi tra gli automobilisti è diretto a Bologna si consiglia di uscire a Modena nord e rientrare, dopo aver percorso la Strada Statale 9 via Emilia, in autostrada a Valsamoggia. Il traffico scorre su tutte le corsie disponibili. Sul luogo dell'incidente stradale è presente il personale di Autostrade per l'Italia per segnalare le code e velocizzare il passaggio dei veicoli.

