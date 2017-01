Kate Middleton è bulimica? / Foto sospette e timore per la principessa d’Inghilterra: ‘bufale’ o segni reali di un disturbo? (Oggi, 25 gennaio 2017)

KATE MIDDLETON È BULIMIA? FOTO SOSPETTE PER LA PRINCIPESSA D’INGHILTERRA (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Alcune foto fanno tremare l’Inghilterra: Kate Middleton, la principessa più bella e amata non solo del Paese britannico ma in tutto il mondo, potrebbe essere bulimica. Ciclicamente si ripete la stessa solfa rispetto alla evidente magrezza della duchessina di Cambridge che nonostante i due figli sfoggia un fisico perfetto e in piena forma, forse troppa visto alcuni segni di una probabile eccessiva magrezza che fanno gridare allo choc i tabloid UK. “È anoressica”, “è troppo magra”, “ha istruii alimentari evidenti”, oppure semplicemente “Kate è bulimica”: i titoli dei giornali di gossip più famosi al mondo segnano la possibile malattia della bella Kate che assieme al suo bel principe William portano avanti una vita intensissima assieme ai due splendidi piccoli figli. Come riporta un recente studio di D-Repubblica, «Kate Middleton, la duchessa di Cambridge, la cui “magrissima” seconda maternità è stata puntigliosamente controllata con sospetto, sofferenza, spirito di emulazione. Per tutto questo c’è già un nome: “mammoressia” o “pregoressia” (dalle parole inglesi mommy, pregnancy e anorexia). Cioè un disturbo del comportamento alimentare (Dca) che ha la particolarità di essere presente in gravidanza e spesso anche dopo il lieto evento, all’interno del quale entrano pure la bulimia, il binge eating o alimentazione incontrollata, gli Eating Disorders Not Otherwise Specified, tra cui, per esempio l’ortoressia, ossessione per i cibi sani». Clicca qui per le foto-choc di Kate Middleton

KATE MIDDLETON È BULIMIA? FOTO SOSPETTE PER LA PRINCIPESSA D’INGHILTERRA: TIMORE PER LA MALATTIA (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - In molti sembrano aver notato le immagini della principessa Kate Middleton anche dopo il secondo figlio, con alcuni primi piani su tagli sulle mani, alcune bende particolari che provano a coprire piccoli segni sul corpo e che stanno facendo gridare allo scandalo alcuni tabloid inglesi. I palazzi reali ovviamente tacciono, si tratta probabilmente della solita esagerazione e “bufala” dell’informazione Uk, anche se va detto come alcune foto con i tagli potrebbero realmente far scorgere qualcosa di più di una semplice coincidenza. La bulimia o bulimia nervosa è un disturbo del comportamento alimentare per cui una persona affetta ingurgita una quantità di cibo eccessiva per poi ricorrere a diversi metodi per riuscire a non metabolizzarlo e quindi a non ingrassare (vomito autoindotto, utilizzo di lassativi, digiuni e intenso esercizio fisico). La maggior parte delle persone che soffrono di bulimia presentano un peso corporeo normale.[ La forzatura di vomito può provocare pelle ispessita sulle nocche e danni ai denti; la presenza dei tagli spiegherebbe la possibile forma di bulimia che potrebbe aver colpito Kate Middleton. Questo basta per gridare alla malattia o forma di disturbo di una delle donne più belle al mondo? Al momento rimane un mistero che probabilmente solo il tempo potrà svelare completamente…

