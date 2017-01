MENINGITE, APERTA ISTRUTTORIA CONTRO IL "NO VAX" DARIO MIEDICO: IL VIROLOGO ROBERTO BURIONI, "E' UNA VECCHIA CONOSCENZA" (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Il prossimo 27 gennaio 2017 Dario Miedico, l'epidemiologo del ComiIva, diventerà protagonista di un'istruttoria voluta dall'Ordine dei Medici per via delle sue dichiarazioni in merito al vaccino contro la meningite. Più volte il medico, definito dalle testate nazionali come "il paladino del no vax" ha ribadito la sua opinione in merito al protocollo sanitario preventivo previsto per il meningococco di tipo C e di tutte le altre varianti. Fra le fila dei contestatori il virologo milanese Roberto Burioni che, come già fatto nelle scorse settimane, ha approfittato del proprio profilo Facebook per attaccare duramtente Dario Miedico. "Una vecchia conoscenza per chi, come me", rivela Burioni, "tenta di fornire una corretta informazione sui vaccini". Nel suo lungo post, il medico riporta estratti di un'intervista che l'epidemiologo, che ora rischia la radiazione dall'Albo, ha concesso a Informa Salus proprio in seguito alle contestazioni pubbliche di diversi colleghi. Il dottor Roberto Burioni, esperto conoscitore del vaccino e suo forte promotore, punta il dito contro un'affermazione in particolare di Miedico, riguardo alle possibili reazioni "avverse anhe gravi e gravissime che possono causare danni al sistema immunitario, all'encefalo, al sistema nervoso". Secondo il virologo, infatti, non esiste alcuna base scientifica per questa eventualità che, ancora di più alla luce dei fatti più recenti, non fa altro che alimentare la paura e la confusione dei cittadini italiani.

MENINGITE, APERTA ISTRUTTORIA CONTRO L'EPIDEMIOLOGO "NO VAX": ROBERTO BURIONI, "MI SENTO OFFESO" (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - "Le cose stanno molto diversamente", ribatte il virologo milanese Roberto Burioni sul proprio profilo Facebook alle recenti dichiarazioni dell'epidemiologo Dario Miedico. Soprattutto perché quest'ultimo accusa i colleghi favorevoli al vaccino anti-meningite di essere in realtà dei sostenitori - pagati - della Big Pharma. Una schiera che secondo Miedico prevede al suo interno il 90% degli scienziati. Burioni non ci sta e sottolinea di sentirsi offeso da simili affermazioni, dato che il ruolo del medico prevede innanzitutto il benessere dei pazienti prima ancora del vantaggio personale. Secondo il suo punto di vista, inoltre non può essere un buon medico colui che "spaventa una mamma paventando rischi inesistenti legati alla vaccinazione" e si dichiara sicuro che l'istruttoria dell'Ordine dei Medici a sfavore dell'epidemiologo chiarirà una volta per tutte il decalogo di integrità e doveri che i medici hanno sia nei confronti dei pazienti che della società.

