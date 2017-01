Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 25 gennaio 2017: attesa per la consueta apparizione a Mirjana, il pensiero di oggi

APPARIZIONE MEDJUGORJE, LA MADONNA: ATTESA PER IL MESSAGGIO DEL 25 GENNAIO 2017 - Sono ancora in corso le apparizioni della Madonna di Medjugorje, che dopo le giornata di Natale 2016 e del 2 gennaio 2017 per il nuovo anno, oggi dovrebbe tornare nella sua consueta e straordinaria allo stesso tempo apparizione ad una delle veggenti del paesino slavo, Mirjana Dragicevic. È atteso per la giornata di oggi, 25 gennaio 2017, un altro messaggio recapitato alla veggente con le apparizioni più frequenti e anche per questo motivo è già in programma il pellegrinaggio annuale organizzato da Paolo Brosio dalla onlus L'Olimpiadi del Cuore. Il pellegrinaggio a Mejugorje, come si legge sulla pagina Facebook del giornalista, si terrà il 30 gennaio 2017 in occasione della festività della Madonna della Candelora, il 2 febbraio prossimo. Cosa dirà la Madre di Gesù nelle prossime apparizioni e nei prossimi messaggi riferiti a tutta l’umanità, informata tramite le veggenti del paesino di Medjugorje? Nell’attesa del nuovo messaggio, vediamo cosa ha riferito la Madonna nell’ultimo messaggi pubblico tenutosi il 2 gennaio scorso, in occasione del nuovo anno.

APPARIZIONE MEDJUGORJE, LA MADONNA: L’ULTIMO MESSAGGIO RIPORTATO DA MIRJANA DEL 2 GENNAIO 2017 - La Madonna è apparsa il 2 gennaio 2017 per festeggiare il nuovo anno e per offrire ai fedeli cristiani un messaggio sottolineando la necessità di essere più “piccoli” e riempire il cuore della pura umanità e divinità dell’eccezionale presenza di Cristo nella nostra vita. Come ha riportato Mirjana Dragicevic, ecco il testo ufficiale e completo del messaggio mariano del 2 gennaio: «Cari figli, mio figlio è stato fonte di amore e di luce quando ha parlato al popolo di tutti i popoli. Apostoli miei, seguite la sua luce, ciò non è facile, dovete essere piccoli, dovete diventare più piccoli degli altri e con l’aiuto della fede riempirvi del suo amore. Nessun un uomo sulla terra, senza fede, può vivere un’esperienza miracolosa. Io sono con voi, mi manifesto con queste venute, con queste parole, desidero testimoniarvi il mio amore e la cura materna. Figli miei, non perdete tempo ponendo domande a cui non ricevete mai risposta, alla fine del vostro percorso terreno il Padre Celeste vi risponderà. Sappiate sempre che Dio sa tutto, Dio vede, Dio ama. Il mio carissimo figlio illumina la vita e squarcia il buio. L’amore materno che mi porta a voi è ineffabile, nascosto ma vero, io esprimo i miei sentimenti verso voi, amore, comprensione e benevolenza materna. Da voi, apostoli miei, cerco le vostre preghiere: rose che devono essere opere d’amore, queste sono per il mio cuore materno le preghiere più care, queste porto a mio Figlio nato per voi. Lui vi guarda e vi ascolta. Noi siamo sempre vicino a voi con il nostro amore che chiama, unisce, converte, dà coraggio e riempie. Perciò apostoli miei amatevi sempre gli uni gli altri, ma soprattutto amate mio figlio, questa è l’unica strada per la salvezza verso la vita eterna, questa è la mia preghiera preferita che come il profumo di rose più bello, riempie il mio cuore. Pregate sempre, pregate per i vostri pastori perché abbiano forza di essere la luce di mio figlio. Vi ringrazio».

