ROSA MARIA RADICCI / Palese, 71enne uccisa per vendetta: il DNA incastra Ogert Laska (ultime notizie oggi, 25 gennaio 2o17)

ROSA MARIA RADICCI, PALESE: 71ENNE UCCISA PER VENDETTA. IL DNA INCASTRA OGERT LASKA (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Novità per il caso di Rosa Maria Radicci, la donna di 71 anni uccisa nella sua villetta di Palese, in provincia di Bari, lo scorso 13 novembre. Un delitto efferato che potrebbe portare presto gli inquirenti a smascherare il colpevole. I risultati dell'esame genetico, riguardo al DNA ritrovato sulla scena del crimine, confermano infatti la presenza di Ogert Laska, già principale sospettato per il delitto dell'anziana. Ora si attende la conferma della Scientifica, in ragione della quale la situazione per l'imputato albanese potrebbe aggravarsi ulteriormente. Come sottolineato da Telebari, il 29enne si trovava a Palese il giorno stesso in cui è avvenuto il crimine, ad estrema vicinanza rispetto alla strada in cui si trova la villetta di Rosa Maria Radicci. L'accusa ha inoltre già notato come le dichiarazioni di Laska presenterebbero diverse contraddizioni, in tutti gli interrogatori affrontati fin dal primo fermo.

ROSA MARIA RADICCI, PALESE: 71ENNE UCCISA PER VENDETTA. IL DNA INCASTRA OGERT LASKA (OGGI, 25 GENNAIO 2017). IL MOVENTE - Al momento del suo arresto per l'omicidio della 71enne Rosa Maria Radicci, Ogert Laska era un volto noto alle autorità, per via di alcuni precedenti. Il sospettato era stato licenziato dalla pizzeria di proprietà del figlio della vittima, Domenico Minafra, appena tre mesi prima, motivo che ha spinto gli inquirenti a valutare subito il movente della vendetta. Il motivo del suo allontanamento erano stati alcuni comportamenti con i clienti considerati inadeguati: sarebbe stato quindi l'astio verso l'ex titolare a spingere Laska a strangolare Rosa Maria Radicci. Subito dopo il delitto, il sospettato era fuggito all'estero ed aveva deciso di rientrare in Italia, dove ha regolare residenza, solo per recuperare la moglie ed i due figli e portarlo con sé in Albania. L'accusa mossa nei suoi confronti, sottolinea Bari Today, è di omicidio aggravato: gli inquirenti lo hanno giudicato privo di scrupoli e violento, assiduo frequentatore di slot machine.

