SCIOPERO OGGI/ Venerdì 27 sciopero treni Trenord, Atac. Info e orari (ultime news 25 gennaio 2017)

SCIOPERO TRENI E ATAC VENERDÌ 27: INFO E ORARI (ULTIME NEWS 25 GENNAIO 2017) - Sciopero dei treni e del trasporto pubblico locale venerdì 27 gennaio. Per quanto riguarda i treni lo sciopero ferroviario riguarderà il servizio di trasporto della Lombardia Trenord. Il personale della società si fermerà per 8 ore, dalle 9 alle 17. Lo sciopero treni è stato indetto dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl, Faisa-Cisal, Fast, Orsa Ferrovie. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale è stato indetto, sempre per venerdì prossimo 27 gennaio, uno sciopero del personale della società Atac di Roma. I dipendenti si asterranno dal lavoro per 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30. Ci si attende quindi un venerdì nero per quanto riguarda i trasporti con disagi attesi per tutti i pendolari e coloro che avevano previsto spostamenti proprio per la giornata del 27 gennaio. Per quanto riguarda Trenitalia è stato proclamato uno sciopero del personale degli appalti ferroviari della società Sinergie Servizi Integrati Impianti di Napoli centrale e Salerno. I dipendenti si asterranno dal lavoro per mezzo turno: ultime metà della prestazione lavorativa. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Salpas-Orsa.

SCIOPERO OGGI NAZIONALE, MINISTERO SALUTE: INFO E ORARI (ULTIME NEWS 25 GENNAIO 2017) - Sciopero oggi dei dipendenti del Ministero della Salute. L'agitazione riguarda il personale dell'Istituto Superiore di Sanità. Lo sciopero è stato indetto a livello nazionale dal sindacato Usb-PI: i lavoratori si fermeranno per l'intera giornata. Sciopero oggi anche nel settore acqua. I dipendenti dell'Acquedotto Campano scarl incrociano le braccia dalle ore 00.01 alle ore 24.00. Si tratta di una protesa a livello aziendale con la seguente specifica: appalto centrali idriche Napoli e Caserta. Lo sciopero è stato indetto dal sindacato Fiadel. Sciopero anche nel settore della giustizia: gli avvocati di Avellino si asterranno dalle attività giudiziarie da oggi fino al prossimo 2 febbraio (ad esclusione del 29 gennaio). L'agitazione è stata proclamata dalla Camera Penale Irpina. Anche nel settore dell'Igiene ambientale sciopero oggi di dipendenti dell'azienda Dedalo Ambiente. La protesta è stata indetta dai sindacati Fp-Cgil, Fit-Cisl per l'intera giornata con la specifica del Cantiere di Canicattì-Licata-Campobello di Licata. Sarà inoltre effettuato lo sciopero degli straordinari da oggi e fino al rpossimo 2 febbraio.

