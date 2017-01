TERREMOTO OGGI/ Ultime scosse Lazio: 2.1M in provincia di Rieti. Messico, sisma di 4.2M (dati INGV in tempo reale, 25 gennaio 2017, ora 2:22)

TERREMOTO OGGI NEL LAZIO: SCOSSA DI 2.1M IN PROVINCIA DI RIETI. MESSICO, SISMA DI 4.2M (DATI INGV IN TEMPO REALE, 25 GENNAIO 2017) - Le prime ore di oggi, mercoledì, 25 gennaio 2017, presentano una situazione apparentemente tranquilla per l'Italia dal punto di vista dei terremoti. Un sisma di 2.1M si è verificato in provincia di Rieti alle ore 00:12, rilevato ad 11 km di profondità. L'epicentro è stato invece individuato a latitdune 42.61 e longitudine 13.32. Colpite Amatrice, Campotosto, Capitignano, Montereale, Accumoli, Cittareale, Crognaleto, Cortino, Barete, Cagnano Amiterno, Arquata del Tronto, Borbona, Fano Adriano, Rocca Santa Maria, Pizzoli e Acquasanta Terme. In Messico, nella regione del Guerrero, si è verificato alle 00:19 un importante terremoto di 4.2 gradi della Scala Richter. L'epicentro è stato individduato dal Servizio Sismologico Nazionale di Città del Messico a latitudine 16.90 e longitudine 100.34, ipocentro a 4 km di profondità.

TERREMOTO OGGI IN ABRUZZO, SCOSSA DI 2.6M IN PROVINCIA DELL'AQUILA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 25 GENNAIO 2017) - Le ultime ore di ieri hanno visto la provincia dell'Aquila interessata da un sisma di 2.6M, individuato alle 21:51. Il Centro Nazionale INGV ha rilevato l'epicentro a latitudine 42.48 e longitudine 13.26, ipocentro a 12 km di profondità. Colpite Cagnano Amiterno, Barete, Montereale, Capitignano, Pizzoli, Borbona, Scoppito, Campotosto, Posta, Antrodoco, Amatrice, Micigliano, Cittareale, Borgo Velino, L'Aquila e Crognaleto. Per quanto riguarda l'estero, alle 23:01 si è verificata invece una scossa di 3.5M a San Juan, in Argentina, a 1km da Calingasta. Il Dipartimento di Geofisica dell'Univerità del Cile, ha individuato l'epicentro a latitudine 30.72 e longitudine 69.63, ipocentro a 119 km di profondità. Appena un minuto prima ha tremato anche l'Indonesia: una scossa di 4.4M ha colpito la regione di Kepulauan Barat Daya. L'epicentro è stato individuato a latitudine 7.55 e longitudine 127.64, ipocentro a 162 km di profondità.

