VALENTINA BALDINI, INCINTA LA COMPAGNA DI ANDREA PIRLO: È IN DOLCE ATTESA DI 2 GEMELLI (OGGI, 25 GENNAIO 2017) -Valentina Baldini, compagna di Andrea Pirlo dal 2014, è incinta di due gemelli. A dare la notizia in esclusiva è Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, che nel nuovo numero in edicola a partire da oggi, 25 gennaio 2017, informa che i due bambini dovrebbero venire alla luce all'inizio dell'estate. Per l'ex giocatore di Milan e Juventus non si tratta di una prima volta assoluta: il centrocampista bresciano è infatti papà di Angela e Nicolò, i due figli nati dal matrimonio con Deborah Roversi, la moglie con cui si è separato 2 anni fa dopo 12 d'amore. Per Valentina Baldini, che secondo Chi è incinta di 3 mesi, si tratta invece della prima gravidanza. Andrea Pirlo e la pr milanese risiedono attualmente a New York, dove il calciatore si è trasferito per giocare nella Mls americana con la maglia del New York City FC. I due, storicamente molto riservati, non hanno ancora svelato il sesso dei due nascituri.

