ALLARME BOMBA GENOVA OGGI / Palazzo Tursi, evacuato il Comune: sfollati i dipendenti (26 gennaio 2017)

ALLARME BOMBA GENOVA OGGI, 27 GENNAIO 2017: FALSO ALLARME IN PALAZZO DEL COMUNE - È cessato l’allarme bomba che oggi al Comune di Genova ha colpito tutti i dipendenti in orario di ufficio, facendo evacuare in pochi istanti tutto Palazzo Tursi, dove era in corso il Consiglio Comunale della città genovese. Un falso allarme che è scattato attorno alle 9 dopo una chiamata anonima pervenuta alla centrale operativa dei Carabinieri: «Una bomba esploderà nella sede del Comune di via Garibaldi», poi subito riagganciato. Scatta subito l’allerta terrorismo e tutto l’iter di sicurezza viene messo in moto: Nella sede del municipio sono giunti gli artificieri dei carabinieri che, dotati di sofisticati esplosimetri, hanno effettuato il sopralluogo nei locali alla ricerca di eventuali oggetti o valige sospette. Palazzo Tursi controllato da cima a fondo prima di attestare come l’allarme bomba nel Comune di Genova fosse irrimediabilmente falso, l’ennesima in questi mesi di forte timore in tutta la Liguria, dopo gli attentati di Nizza dello scorso luglio 2016. Come riporta Il Secolo XIX, «la zona di partenza della chiamata adesso è presidiata dai militari per consentire alla scientifica di prelevare e analizzare i filmati delle videocamere di sorveglianza».

