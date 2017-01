AUTOSTRADE / Bollettino traffico, news viabilità: tamponamento tra tir in A1 (oggi 26 gennaio 2017, ultime notizie in tempo reale)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO: TAMPONAMENTO TA TIR IN A1(ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 26 GENNAIO 2017) - Continuano le situazioni di grande difficoltà in autostrada con un brutto incidente nella giornata di ieri che ha portato dei problemi anche alla viabilità. In A1 c'è stato un tamponamento a catena tra quattro tir attorno alle ore dodici che ha dovuto portare l'intervento dei vigili del fuoco. Il tutto è avvenuto nei pressi della galleria Le Croci all'altezza del Comune di Calenzano. All'inizio la decisione è stata quella di chiudere la circolazione nella carreggiata nord per sistemare la situazione molto disagevole. Questo anche perchè all'interno dei mezzi in questioni c'erano dei trasporti particolari come sapone da lavastoviglie, rifiuti e argilla. Nell'incidente in questione ci sono stati anche due feriti, si tratta di un uomo di nazionalità polacca e di un italiano con una gamba fratturata e non una situazione grave. I due uomini sono stati trasportati all'ospedale di Borgo San Lorenzo e al Cto di Firenze per i diversi problemi accusati. Si sono create delle code di circa dodici chilometri, poi nel pomeriggio la situazione si è ristabilita con i tratti in precedenza chiusi che sono stati riaperti al pubblico.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO: PROBLEMI LEGATI AI LAVORI IN CORSO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 26 GENNAIO 2017) - Continueranno nella giornata di oggi, giovedì 26 gennaio 2017, dei problemi anche legati ai lavori in corso sulle autostrade italiane. Saranno molti infatti i disordini che proseguiranno dopo che i cantieri sono stati chiusi nelle prime ore del mattino. Partiamo dall'A3 Napoli-Salerno come riporta il sito istituzionale di autostrade italiane dove è sottolineato come sono rimaste chiuse fino alle ore sei le entrate Napoli Porto e Napoli via Marina entrambe verso Reggio Calabria tra il km 1.9 e il km 2. Arriviamo poi all'A7 Milano-Serravalle-Genova al km 131.7 direzione Genova dove invece è riamasto chiuso l'allacciamento Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia fino alle sei. E' rimasto chiuso invece fino alle cinque l'allacciamento sul Raccordo A4 Milano viale Certosa al km 0.5 direzione autostrada Torino-Trieste. Sicuramente i punti analizzati in questione dovranno essere presi con grande attenzione soprattutto durante le prime ore del mattino dove si potrebbero incontrare situazioni di traffico congestionato.

© Riproduzione Riservata.