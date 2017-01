Allerta meteo/ Maltempo nel weekend, torna la pioggia (Previsioni del tempo oggi 26 gennaio 2017)

ALLERTA METEO, NEL WEEKEND TORNANO I TEMPORALI E SOPRATTUTTO IL FREDDO (PREVISIONI DEL TEMPO OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Le previsioni del tempo ci parlano per la giornata di oggi, giovedì 26 gennaio 2017, di sole e bel tempo, ma purtroppo nel fine settimana si tornerà a parlare di maltempo, freddo e gelo. Si rivedrà la neve soprattutto a nord-ovest tra Valle d'Aosta e Piemonte con alcuni picchi anche sulla Lombardia. Il cielo sarà comunque coperto su tutto il paese con le temperature che scenderanno vertiginosamente dopo questa prima metà di settimana dove il cielo è stato sempre bello soprattutto al nord dove abbiamo visto sole e pochissime nuvole. Domenica poi il tempo tornerà ad essere incerto anche al sud con dei forti temporali in Puglia e anche sulle isole Sicilia e Sardegna oltre alla parte meridionale della Calabria. Staremo a vedere se le previsioni saranno rispettate, ma intanto potremo goderci la giornata di oggi che sarà comunque un piccolo anticipo di primavera come abbiamo visto negli scorsi giorni.

ALLERTA METEO, ANCORA BEL TEMPO SU TUTTA L'ITALIA (PREVISIONI DEL TEMPO OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Tutta l'Italia godrà nella giornata di oggi, giovedì 26 gennaio 2017, del bel tempo con sole su tutto il paese e qualche nuvola ma poca pioggia e temperature considerate comunque in rialzo rispetto alle medie stagionali. Si parte dalla mattina dove il sole sarà presente su tutte le Alpi al nord scendendo a coprire anche la Toscana e parte delle isole. Al centro sud la situazione sarà di cielo coperto con diverse nuvole, ma comunque non dovrebbe piovere se si esclude la parte estremamente a sud della Puglia. Il cielo si farà poi più coperto anche nel pomeriggio per le regioni del settentrione. Andiamo a vedere le temperature che vengono considerate in rialzo. Le minime verranno toccate durante la mattinata quando il termometro scenderà a meno sette gradi su Trento e Bolzano. Le massime invece le leggeremo nel pomeriggio quando si leggerà quindici gradi a Palermo e quattordici a Cagliari. Staremo a vedere poi quali saranno le evoluzioni, ma non dovrebbero comunque esserci molti problemi.

