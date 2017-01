BIMBO CONTESO DAI GENITORI / Cesare Avenati, al via il processo: la madre Nina Kuluz in aula (Ultime notizie oggi, 26 gennaio 2017)

BIMBO CONTESO DAI GENITORI, CESARE AVENATI: UDIENZA DEL PROCESSO CHE VEDE IMPUTATA A PIEDE LIBERO LA MADRE NINA KULUZ (ULTIME NOTIZIE OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Si torna a parlare del caso del piccolo Cesare Avenati, il bambino avuto dalla croata Nina Kuluz e dall'ex marito Alessandro Avenati, e che la donna rapì l'8 aprile 2011 portandolo con sé nel suo paese di origine. Nella giornata di oggi, come riporta l'agenzia di stampa Ansa, si è aperto il processo nel quale la donna dovrà rispondere del reato di sottrazione di minore. Nina Kuluz, accompagnata dall'avvocato difensore Letizia Ferraris e dal console di Croazia, nella giornata odierna era presente in aula, presso il tribunale di Torino in qualità di imputata a piede libero. Sebbene sia stata arrestata, infatti, nel nostro Paese non sono state avanzate misure cautelari nei suoi riguardi. Il caso aveva fatto molto parlare dal momento che per anni, Alessandro Avenati, supportato dall'avvocato di parte civile Gabriella Vogliotti, aveva condotto le ricerche al fine di rintracciare l'ex moglie ed il bimbo conteso. Solo lo scorso settembre, come riporta TgCom24, Cesare Avenati era stato trovato a Spalato, in Croazia, a distanza di cinque anni dal rapimento della madre. Nonostante le indagini fossero partite con l'immediata denuncia del padre, Nina Kuluz era riuscita a nascondersi insieme al figlioletto, spostandosi di frequente tra la Bosnia e la Croazia, grazie alla copertura della sua famiglia. A permettere il ritrovamento di Cesare Avenati è stata l'attiva cooperazione tra le polizie croata e bosniaca, le riunioni operative con la Task Force Interministeriale Interni-Esteri-Giustizia e il raccordo info-Investigativo dello SCIP. Il bimbo conteso dai genitori era stato affidato ai nonni materni, in Croazia, dove si trova attualmente sotto il controllo dei servizi sociali del posto. Un tribunale locale ne ha comunque stabilito il ritorno in Italia, dal padre, una volta terminata la scuola, a partire dal prossimo 27 giugno. Oggi in aula, Alessandro ha iniziato a rievocare l'intera vicenda che ha preso il via quasi sei anni fa.

