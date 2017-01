DANIELA ROVERI / News, il giallo si infittisce: nessun Dna sul capello ritrovato (Ultime notizie oggi, 26 gennaio 2017)

DANIELA ROVERI NEWS, FRENATA NELLE INDAGINI, NESSUN DNA DA PELI E CAPELLI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Gli inquirenti che indagano sul delitto di Daniela Roveri, la manager 48enne sgozzata a Colognola lo scorso 20 dicembre, erano certi di poter presto giungere ad una svolta importante nel giallo. Tutto sembrava ruotare attorno ad un capello, forse maschile, ritrovato dalla Scientifica nelle mani della vittima. Se solo fosse stato possibile estrarre un Dna, allora si sarebbe intrapresa una strada, alla ricerca della persona alla quale apparteneva. Anche per tale ragione si era proceduto alla raccolta del tampone salivare dei vicini di casa di Daniela Roveri e dei residenti del quartiere, da confrontare poi con il profilo genetico che sarebbe stato estratto dal capello, e che sin da subito era stato definito dotato di bulbo. Solo indiscrezioni e purtroppo senza alcun fondamento: cade così anche quest'ultima speranza. A darne notizia è il quotidiano Il Giorno nella sua versione online, che rivela come non sia stato possibile estrarre il Dna non solo dai capelli ma anche dai peli rinvenuti nelle mani della manager sgozzata. Tutti, infatti, risultavano spezzati, come se tra la vittima ed il suo assassino ci fosse stata una colluttazione. Capelli e peli rinvenuti sono risultati essere privi di bulbo, quindi non idonei a fare isolare un possibile Dna, forse proprio quello del killer della 48enne. I risultati ufficiali sono giunti nel pomeriggio dello scorso martedì ed hanno rappresentato il venir meno di un'ulteriore possibile strada da intraprendere nel giallo di Colognola, il quale ha assunto sempre più le sembianze di un delitto perfetto. Nessun movente valido, nessuna arma rinvenuta, nessuna traccia dell'assassino. Gli inquirenti erano estremamente fiduciosi, nonostante le opportune cautele, dei risultati attesi fino a poche ore fa, ma quanto rivelato dagli esperti che hanno eseguito tutti gli accertamenti del caso presso il laboratorio del Gabinetto regionale della Polizia scientifica di Milano, ha rappresentato una brusca frenata nelle indagini. L'ultimo appiglio per chi indaga sul complesso delitto di Daniela Roveri è ora legato al materiale biologico rinvenuto sotto le unghie della manager 48enne, anche se si tratta di quantità piuttosto esigue e forse non sufficienti a dare risposte certe. Anche in questo caso, ad occuparsi degli accertamenti genetici sarà stata la stessa struttura milanese che si è occupata anche degli esami di peli e capelli, ed i risultati potrebbero giungere entro la prossima settimana. Le indagini, in attesa dei prossimi responsi, dunque, non si fermano, continuando a scavare nella vita privata della donna, dall'esistenza finora limpida, molto legata alla madre con la quale, oltre all'appartamento di via Keplero condivideva anche la passione per i viaggi.

© Riproduzione Riservata.