DELITTO GARLASCO / News, Alberto Stasi: il “giallo” della revisione, tra due settimane sarà presentata istanza dalla difesa (Oggi 26 gennaio 2017)

DELITTO GARLASCO NEWS, ALBERTO STASI: CHIARITO L’EQUIVOCO SULL’ISTANZA DI REVISIONE DEL PROCESSO, IL LAVORO DELLA DIFESA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Una sbagliata interpretazione: potrebbe essere spiegato così il "no" da parte della Corte di Appello di Brescia in merito alla revisione del processo ad Alberto Stasi nell'ambito del delitto di Garlasco. Come spiega Il Giorno, i giudici non avrebbero ricevuto alcuna istanza di revisione da parte della difesa del ragazzo condannato a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi. Si giustifica così il "non luogo a provvedere" contenuto nell'ordinanza. I legali dell'ex bocconiano, di fronte all'equivoco che è sorto in seguito alla diffusione della notizia, hanno spiegato in una nota ufficiale come il provvedimento dei giudici bresciani in realtà "prende semplicemente atto, allo stato, della impossibilità di decidere non essendo stata presentata davanti all’Autorità giudiziaria di Brescia alcuna istanza di revisione da nessuna delle parti legittimate". Ecco perché non è corretto asserire che l'istanza di revisione sia stata rigettata, in quanto ad oggi non esisterebbe alcuna istanza. A tal proposito, invece, i legali di Alberto Stasi hanno dichiarato di essere già al lavoro all'istanza per un nuovo processo e che sarà presentata nelle prossime settimane. Questo conferma il fatto che la difesa di colui che, per gli inquirenti, per i giudici e per la famiglia di Chiara Poggi rappresenta il solo assassino della 26enne uccisa il 13 agosto 2007, non ha mai di fatto smesso di indagare. Non solo: nell'istanza saranno inclusi dei "rilievi tecnici" acquisiti di recente. Il tema dell'istanza di revisione "rigettata" è l'argomento caldo che ha riacceso i riflettori sul delitto di Garlasco, per certi versi ancora ricco di punti da chiarire. A fare ulteriore chiarezza sull'equivoco che si è venuto a creare, al punto da aver preso le sembianze di un vero e proprio giallo nel giallo, è stato l'avvocato Daniele Bocciolini, il quale - come riporta UrbanPost - è intervenuto ai microfoni della trasmissione "Legge o Giustizia" su Radio Cusano Campus: "Non c’è stata nessuna istanza di revisione respinta", ha ribadito. Il legale ha spiegato come la notizia errata sia partita da un organo di stampa e poi riportata da tutti gli altri: "Ci sono due errori. Il primo è che non è mai stata presentata formalmente un’istanza di revisione della difesa di Stasi. Il secondo è che l’istanza di revisione non è stata rigettata, perché è stato dichiarato il non luogo a provvedere", ha aggiunto. L'istanza in oggetto sarebbe stata presentata dai legali di Alberto Stasi alla Procura di Milano e non a quella di Pavia, alla quale si è invece rivolta la mamma del condannato con un esposto su quanto raccolto a carico del neo indagato Andrea Sempio. Per Alberto Stasi, dunque, non sono svanite le speranze poiché i suoi difensori hanno ancora tutte le carte in regola per presentare istanza di revisione del processo, come ammesso dagli stessi. E cosa succede sul fronte del nuovo indagato, amico del fratello di Chiara Poggi? "Le indagini nei confronti di Sempio continuano", ha spiegato l'avvocato Bocciolini. "I giornalisti hanno dato una notizia inesatta. Sembrava che il caso fosse chiuso. Tra due settimane, infatti, lo studio legale Giarda presenterà formalmente la prima istanza di revisione", ha chiosato, confermando le intenzioni già rivelate dalla difesa di Stasi.

