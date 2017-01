DON ANDREA CONTIN / News, spuntano 5 conti correnti riconducibili all’ex prete dello scandalo (Ultime notizie oggi, 26 gennaio 2017)

DON ANDREA CONTIN, NEWS: INDAGINI SUI CONTI DELL’EX PRETE, SUBBI SULLE SPESE FOLLI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Lo scandalo esploso attorno alla figura di Don Andrea Contin, ex prete allontanato dalla parrocchia di San Lazzaro a Padova, non ha riguardato solo il racconto delle sue perversioni, emerse dalla denuncia dell'ex amante 49enne. Man mano che emergevano dettagli shock sulla condotta del sacerdote fuori dagli schemi e dalla doppia vita, una domanda si insinuava presso chi indaga all'imponente scandalo a luci rosse. Da dove proveniva tutto il denaro in mano a Don Andrea Contin? Come riusciva un semplice sacerdote a realizzare spese folli, viaggi all'estero e soggiorni nei migliori alberghi italiani e non solo? Domande la cui risposta potrebbe giustificare l'iscrizione nel registro degli indagati del nome del Don, non solo per violenza privata ma anche per favoreggiamento della prostituzione. Le indagini in corso, dunque, hanno riguardato anche i conti finanziari di Don Andrea Contin, e dalle quali sarebbero emersi i primi risultati. Stando a quanto reso noto dal Mattino di Padova nella sua versione online, sarebbero spuntati cinque conti correnti riconducibili all'ex prete. Dopo la scoperta, le indagini non si sono affatto fermate, ma anzi il dubbio degli inquirenti è che dietro questa torbida storia di sesso e presunte violenze, possa esserci anche dell'altro. E' probabile che l'ex sacerdote con la passione per le donne e per la bella vita, abbia avuto un'ulteriore vita segreta tale da giustificare i copiosi viaggi in hotel di lusso, le cene in rinomati ristoranti e macchine potenti nonostante lo stipendio di appena 1000 euro. L'attenzione si è così spostata sul centro diurno per anziani “Casetta Michelino”, gestito proprio da Don Contin come impresa privata. Grazie alla sua presenza, la Onlus aveva ottenuto nel tempo diverse sovvenzioni da più parti: non solo da parte di Regione e Comune, ma anche contributi del Fondo sociale europeo e fidi dalla banche. Oltre alle indagini condotte dalla Procura di Padova nei soli confronti di Don Andrea Contin, parallelamente c'è l'indagine portata avanti dalla Diocesi, che si è sentita tradita non solo dal parroco di San Lazzaro ma anche da un secondo religioso, Don Roberto Cavazzana, parroco di Carbonara di Rovolon e che avrebbe ammesso un suo coinvolgimento nella vicenda a luci rosse che ha sconvolto l'intera provincia. Nonostante le chiacchiere sempre più insistenti, i due sacerdoti, a pochi giorni dalla denuncia dell'ex amante 49enne, si erano presentati in Curia, smentendo un loro coinvolgimento: "Tutte bugie, solo una montatura", avrebbero sostenuto. Peccato però che, se da una parte la Curia aveva creduto alla loro versione, magistratura e Forze dell'Ordine al tempo stesso avevano dimostrato di voler approfondire la vicenda, fino al blitz in canonica dello scorso 21 dicembre in seguito al quale fu confermata la presenza di quella "stanza dei giochi" emersa dal racconto della 49enne e di un'altra parrocchiana, di fronte alla quale le certezze tanto ostentate da Don Andrea Contin iniziarono a crollare definitivamente.

