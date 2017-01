ESSELUNGA 500, IN PALIO 1500 FIAT CINQUECENTO PER FESTEGGIARE 60 ANNI: COME PARTECIPARE AL CONCORSO (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Millecinquecento Fiat 500: le ha messe in palio Esselunga per celebrare i 60 anni dall'apertura del primo negozio a Milano. Il concorso è simile a quello che fu lanciato nel 2015 per il ventennale della Carta Fidaty, con il montepremi composto da mille Smart ForTwo. Come funziona il concorso? Per partecipare bisogna essere innanzitutto possessori della Carta Fidaty, poi per ogni 30 euro di spesa (o 50 punti fragola) si riceve un codice Wow con il quale partecipare all'estrazione settimanale di centonovanta Fiat 500. Sono previsti altri premi istantanei, che potranno essere ritirati in negozio: cesti Esselunga, oggetti Alessi e penne Aurora. Il concorso Esselunga 500 comincia ufficialmente oggi, 26 gennaio, e terminerà il 26 marzo. Non è necessario conservare lo scontrino per parteciparvi, perché i codici sono associati alle carte Fidaty. Quando si terranno, dunque, le estrazioni? Ogni venerdì, a partire dal 3 febbraio e fino al 28 marzo.

ESSELUNGA 500, IN PALIO 1500 FIAT CINQUECENTO PER FESTEGGIARE 60 ANNI: COME PARTECIPARE AL CONCORSO (OGGI, 26 GENNAIO 2017). IL MODELLO - In caso di vittoria a Esselunga 500, il concorso che mette in palio millecinquecento Fiat 500, la consegna dell'auto avverrà sabato 17 e domenica 18 giugno: la catena di supermercati ha, infatti, organizzato un evento ad hoc con la Fiat presso la sede Mirafiori Village di Torino. Nessuna spesa di consegna per i vincitori della Fiat 500 del valore di 12.611,34 euro, iva esclusa. Nè sono a carico dei vincitori quelle di immatricolazione, messa in strada, IPT. Ma qual è il modello messo in palio? La Fiat 500 sarà in allestimento Lounge, special edition 1957, 1.2 benzina da 69 cavalli. Questo tipo di vettura prevede in dotazione luci diurne Led, kit Cromo, tetto in vetro fisso, volante in pelle regolabile con comandi radio, servosterzo dual drive, airbag e windows bag, climatizzatore, sistema UConnect touchscreen bluetooth e cruise controle. Se l'idea di vincere una Fiat 500 vi intriga, non vi resta allora che partecipare a Esselunga 500.

