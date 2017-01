ESTRAZIONE/ Lotto e Superenalotto di oggi, 26 gennaio: tutti i numeri vincenti e i premi distribuiti (conc. 11/2017, giovedì)

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI E I PREMI DISTRIBUITI - Il SuperEnalotto ha appena distribuito i suoi tesori, fatta eccezione per il Jackpot, che rimane fra i grandi assenti dell'estrazione di questa sera. Il montepremi passa quindi al gradino successivo, aumentando il proprio obbiettivo fino a 81,4 milioni di euro. Non sono tuttavia mancate le sorprese all'interno del gioco di casa Sisal, soprattutto per quell'unico fortunello che è riuscito a registrare la vincita di oltre 170 mila euro, grazie al 5. Un unico giocatore ha vinto inoltre il 4, che anche se non ha raggiunto vette sorprendenti, ha comunque donato una quota che supera i 54 mila euro. A seguire 3.556 euro sono finiti ai possessori di 75 tagliandi vincenti che hanno centrato il 3+, mentre 548,61 euro sono andati a ciascuno dei 314 giocatori che hanno realizzato il 4. Chiudono la classifica delle quote standard i 35,56 euro abbinati al 3 e destinati a 14.669 vincitori, e i 6,58 euro che il 2 ha ddonato a 246.806 giocatori. Clicca su pulsante > qui sotto per i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI E I PREMI DISTRIBUITI - Il SuperEnalotto ha regalato diversi milioni di euro in tutto il territorio italiano, ovviamente considerando l'assenza del Jackpot. Dopo aver visto le prime vincite nella classifica del gioco Sisal, passiamo a considerare gli ultimi posti, conquistati dalle quote SuperStar invariabili. Ovviamente guida il 2+ con i suoi 100 euro, vincita registrata da 1.124 tagliandi fortunati. I 10 euro abbinati all'1+ sono stati donati invece a 8.355 vincitori, mentre 21.386 sono stati i giocatori a centrare i 5 euro donati dallo 0+. Nel frattempo, ottime notizie giungono per quel fortunello che lo scorso 27 ottobre è riuscito a realizzare la sestina vincente, conquistando il premio da più di 163,5 milioni di euro. L'ufficio Premi Sisal ha infatti annunciato che nella giornata di domani, venerdì 27 gennaio 2017, il vincitore di Vibo Valentia potrà vedersi accreditare il bottino vinto alcuni mesi fa. Per quanto riguarda il Lotto, in attesa di conoscere i premi distribuiti nel concorso di questa sera, si segnala il 21 su Bari che non solo rientra fra i centenari del gioco Sisal, ma mantiene il primato di capofila grazie alle sue 125 assenze.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI! - Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono in attesa di essere “scoperti”: i numeri vincenti delle estrazioni di oggi sono finalmente usciti e la loro unica funzione ora è quella di “trovare” la vostra schedina. Una seconda estrazione di settimana, e ovviamente la undicesima dell’anno nuovo. Insomma vincere questa sera male non farebbe, anzi potrebbe avervi portato in dote una spettacolare vincita inaspettata. Va detto che lo sostenevamo anche nel 2016: prometteva bene ma per molti di voi purtroppo si è rivelato un gran miscuglio di problemi, fatti importanti e interessanti ma anche grandi tragedie e un periodo di totale instabilità, non solo politica. Ma è il momento di svoltare nel 2017, con questi numeri è un buon inizio? Non slo in questi primi mesi, ma le possibili vincite potrebbero esser eun ottimo traino per l’intero anno che si è aperto da poco; il periodo non è certo dei migliori, con l’emergenza terremoto purtroppo che non ha dato tregua ai nostri concittadini del centro Italia. Una buona vincita questa sera potrebbe darci la possibilità di aiutare e dare una mano proprio con qualche donazione, totalmente libera si intende. Il Lotto e il Superenalotto sono pronti a regalarci emozioni, il 10eLotto a stupirci con vincite non sempre considerate ma pur sempre altissime. Insomma, è tutto pronto, ma ora serve anche capire cosa poter fare dopo l’eventuale vittoria - che vi auguriamo con tutto il cuore - insomma quali idee su cosa fare dopo? Quelle le lasciamo a voi… I numeri hanno popolato le ruote del Lotto e riempito la sestina (e superstar) del Superenalotto e ora non resta altro da fare se non tirare fuori dalla tasca fortunata i nostri tagliandi e godersi tutte le emozioni che in questi momenti il Lotto e il Superenalotto sanno dare, e certamente la curiosità per il Jackpot è altissima. Qui sotto i numeri vincenti sono usciti e Il momento è arrivato. La realtà ha disposto per voi questo destino in questo apparente banale martedì sera. Ma ora basta indugi, per chi volesse anticipare queste emozioni c’è solo da scorrere fino a fine pagina. I numeri vincenti di oggi sono arrivati.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 26 GENNAIO 2017): DIETROFRONT SULLA LOTTERIA DELLO SCONTRINO - Ecco l’estrazione del Superenalotto, che insieme a Lotto e 10eLotto mostrano il lato più bello della Sisal: la grande occasione di vincere quella cifra incredibile e assurda. I numeri vincenti sono prontissimi, e voi lo siete altrettanto? 79.900.000 milioni di euro, una cifra non gettata lì a caso visto che sarà il jackpot di oggi, sì avete capito bene: ecco, non proprio un livello basso di gioco… Passata in soffitta ormai la Manovra Economica alla Camera con integrati gli emendamenti sui Giochi di Superenalotto e Lotto, si torna a parlare di 2017 con novità anche sul fronte Lotteria dello Scontrino. Dovrebbe mancare circa un mese e mezzo all’avvio ufficiale della ormai nota per i nostri lettori “lotteria dello scontrino”: Un'operazione, calcola la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, nella quale sono coinvolte circa 2,8 milioni di imprese per quasi 500 miliardi di controvalore. Ma arriva un brusco dietrofront richiesto dalla stessa maggioranza del Pd: Il senatore Francesco Russo (PD) ha presentato un emendamento al decreto Milleproroghe, in discussione in Commissione Affari costituzionali al Senato, per abrogare la sperimentazione della lotteria dello scontrino a partire dal 1° marzo 2017, limitatamente ai pagamenti di beni e servizi con carta di debito e di credito, si legge nell’importante report su AgiPro. Quale destino allora per questa Lotteria?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 26 GENNAIO 2017): NUMERI MENO FREQUENTI - Quando mancano poco meno di un’ora alle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, vediamo dunque quando usciranno questi benedetti numeri vincenti ufficiali, siamo ovviamente come sempre pronti a qualche utile consiglio last minute. Ma non ci stupiremmo che magari proprio con alcuni numeri visti in queste righe possiamo regalarvi, la giocata della vita, è già successo in passato; e se per farlo, vi giocaste qualche numerino non proprio usuale per il Super Gioco? Stando alle statistiche Sisal, i numeri del Superenalotto meno frequenti sono per storia i seguenti: 89 - 46 - 36 - 61 - 87 - 4, numero SuperStar 72. Vi diciamo solo che per il 89 l’ultima estrazione è stata eseguita 70 turni fa, mentre per 46 e 36 sono ben 54 e 43 i turni di assenza. Fossimo in voi, magari come sesto numero “buttato” lì, un bel 89 o 46 lo metteremmo. Last minute tutto questo, con le tabaccherie che stanno per chiudere, un’ultima corsa potrebbe essere decisiva. La grande possibilità di portarsi a casa un altro storico “6” ad tre mesi dalla grande vincita in Calabria: un Superenalotto che fa ricchi gli italiani e che rischia di arrivare ad un record mondiale. Da tempo infatti il super-gioco ottiene il jackpot più alto al mondo, dopo la vittoria negli Usa del Powerball: adesso il Jackpot da 79 milioni e 900mila euro è il più alto al mondo e il quindicesimo nella storia del gioco. Al primato mondiale si aggiunge una raccolta di gioco che nel solo 2016 è arrivata ad un miliardo e 600mila euro, grazie anche al Jackpot record da 165 milioni centrato lo scorso 27 ottobre a Vibo Valentia dopo 200 concorsi di assenza.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 26 GENNAIO 2017): LE VINCITE - Il ritorno del 53 sulla Ruota Nazionale del Lotto non ha fatto altro che aumentare i premi già messi in palio dal gioco Sisal. Le ultime notizie sulle quote dell'ultimo appuntamento del Lotto parlano chiaro: la vincita più alta è finita in provincia di Avellino, a Montefalcione, dove un fortunello ha conquistato 74 mila euro grazie ad un terno vincente. Seconda vincita sempre in Campania, in provincia di Caserta, dove un giocatore di Casaluce ha registrato la vincita da 67 mila euro giocando una quaterna sulla Ruota di Napoli. Si festeggia anche in Sicilia con una doppia vincita importante. A Palermo, un giocatore ha infatti conquistato 49 mila euro grazie ad un terno fortunato, mentre un vincitore di Marsala, in provincia di Trapani, ha registrato la somma di 45 mila euro grazie ad un altro terno. Si prosegue invece con la provincia di Salerno, a Minori, dove si è verificata una vincita da 24 mila euro grazie ad un terno. Tre vincite registrate anche a Roma, grazie a tre terni rispettivamente da 39 mila euro e 24 mila euro per le ultime due. Per quanto riguarda il 10eLotto, la vincita più alta è finita in provincia di Reggio Calabria, a Locri, dove un fortunello ha conquistato un tesoretto da 51 mila euro grazie alla modalità frequente. La regione diventa protagonista anche per un'altra vincita, realizzata a Palizzi Marina per un valore di circa 32 mila euro e sempre con estrazione frequente. Anche la Lombardia non è rimasta indifferente all'ondata di premi che ha invaso tutt'Italia. Vince Milano grazie ad un'estrazione frequente per un valore di circa 32 mila euro, mentre altri 6 numeri vincenti su 10 hanno permesso ad un giocatore di registrare oltre 26 mila euro in premio. Più di 21 mila euro invece a Brescia, grazie a 8 numeri vincenti ed una giocata Oro. Si festeggia anche a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, grazie a 7 numeri vincenti in modalità frequente per un totale di oltre 21 mila euro. Un giocatore di Calimera ha centrato invece la quota da 10.638 euro.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 26 GENNAIO 2017): LA SMORFIA - Siamo di nuovo riuniti per l'estrazione di Lotto e 10eLotto che avverrà questa sera, dove molti giocatori italiani potranno esultare grazie ai premi messi in palio. Prima ancora di assistere al concorso e conoscere i risultati, dovremmo assicurarci in realtà di aver fatto la nostra giocata. E vale anche per chi in realtà ha già registrato la propria combinazione, ma ha deciso di raddoppiare le probabilità di vittoria puntando qualche euro su altri numeri vincenti. Qualsiasi sia la vostra situazione c'è solo una cosa da fare: correre in ricevitoria! Nel frattempo, la nostra Rubrica e la smorfia napoletana collaboreranno per ideare una combinazione da proporvi. La news che abbiamo scelto per oggi è di sicuro originale, anche se si parla di maglieria. Ciò che distingue l'idea dell'americana Jeannie Sanke è il tessuto utilizzato per i suoi prodotti: il pelo di cane. La fornitura proviene addirittura dai proprietari dei pelosi a quattro zampe, mentre Jeannie si preoccupa di rendere il pelo adatto al filato, a lavare il tessuto ed infine a realizzare guanti, pellicciotti e sciarpe. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il pelo, 20, il cane, 61, la maglieria, 63, il filato, 40, e i guanti, 2. Come Numero Oro, scegliamo invece l'originale, 66. Numeri vincenti in arrivo, attenzione alla pioggia di premi: chi vincerà?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 26 GENNAIO 2017): LE QUOTE - Il Jacktpot si fa desiderare: questa è una delle poche certezze regalate a tutti gli appassionati del SuperEnalotto. Il gioco Sisal non intende tuttavia lasciare a mani vuote i giocatori e ad ogni estrazione è possibile centrare vincite importanti, abbinate a tutti i premi secondari. Nell'ultimo concorso, le vincite del SuperEnalotto sono state guidate dal 5, che ha donato a quattro fortunelli 43.110,40 euro a testa. Segue il 4+ con 38.332 euro distribuite ad altri quattro vincitori, mentre 84 tagliandi vincenti hanno registrato il premio di 3.325 euro del 3+. Il 4 ha mantenuto alta la sua quota, con un premio di 338,32 euro destinato a 454 giocatori. I 33,25 euro del 3 sono stati registrati invece da 15.850 tagliandi fortunati, contro i 6,20 euro che il 2 ha donato a 264.636 vincitori. Per le quote standard SuperStar, vincono 100 euro cadauno i 1.353 giocatori che hanno centrato il 2+, mentre i 9.762 vincitori che hanno indovinato l'1+ hanno conquistato il premio da 10 euro a testa. Si chiude con 24.041 tagliandi vincenti per il premio da 0+, pari a 5 euro.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 26 GENNAIO 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - L'estrazione del SuperEnalotto di questa sera ci rivelerà se potremo vedere il Jackpot comparire all'orizzonte oppure no. Qualsiasi sia il premio che riusciranno a registrare i giocatori e gli appassionati del gioco Sisal, di sicuro sarà meglio fare subito una piccola spesa, anche come gesto di gratitudine per il bottino conquistato. Ecco perché i progetti presenti su KickStarter possono fornire una valida idea, soprattutto agli amanti della tecnologia. Oggi abbiamo infatti trovato un'idea affascinante, ancora di più se pensiamo che uno degli ideatori è un giovanissimo adolescente con la passione per la robotica. Bots Alive permette infatti di creare, grazie ad un kit specifico, di creare dei piccoli Hexbug Spiders, dei ragnetti in grado di compiere qualsiasi comando fornito tramite una app. Raggirare ostacoli, percorrere labirinti, individuare bersagli e molto altro ancora. Il tutto per un goal di 15 mila dollari che è stato appena superato. E per partecipare alla realizzazione del progetto? Carta e penna alla mano, andiamo a scoprire i numeri vincenti di oggi.

