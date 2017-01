GAIA E ASIA SCOMPARSE / Acilia, l’appello della madre di una delle 15enni: “Sta vivendo un brutto momento” (Oggi, 26 gennaio 2017)

GAIA E ASIA SCOMPARSE, ACILIA: NESSUNA NOTIZIA DELLE DUE 15ENNI, L’APPELLO DELLA MADRE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Sono trascorsi oltre tre giorni dalla scomparsa misteriosa di Gaia e Asia, due ragazze entrambe 15enni che dallo scorso lunedì avrebbero fatto perdere misteriosamente le loro tracce da Acilia, in provincia di Roma. Le due amiche, come riporta Fanpage.it nella sua versione romana, si sarebbero allontanate dalle rispettive abitazioni e ad oggi non avrebbero dato alcuna notizia ai familiari, disperati in seguito al prolungato quanto preoccupante silenzio. Il caso di Gaia e Asia scomparse da Acilia è stato affrontato anche dalla trasmissione “Chi l'ha visto?” nella puntata andata in onda ieri sera. La paura cresce con il passare delle ore, e questo ha spinto Monica Manca, madre di Gaia Moroni, a lanciare un appello affinché la figlia 15enne possa essere quanto prima ritrovata. La donna è intervenuta questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus, nel corso del programma ECG spiegando alcuni particolari sulla scomparsa di Gaia e dell'amica Asia. "Lunedì mattina alle 7 è uscita di casa per andare a scuola ma non ci è mai arrivata", ha detto la donna, evidenziando come nella fuga sia coinvolta anche l'amica nonché compagna del liceo artistico che entrambe frequentano. "Mia figlia sta vivendo un brutto momento da un lungo periodo, sembrava si fosse rasserenata e invece negli ultimi tempi era tornata cupa e silenziosa", ha aggiunto Monica, evidenziando così la sua preoccupazione proprio alla luce dello stato emotivo della giovane figlia. Al momento nessuno avrebbe visto Gaia e Asia, anche se la madre della prima teme che la fuga sia stata premeditata. "Mia figlia farà di tutto per non farsi ritrovare, sono molto preoccupata, aveva avuto dei problemi importanti nell’ultimo anno, è una ragazza molto problematica", ha aggiunto Monica, fornendo poi una descrizione di Gaia: la ragazzina è alta 1.73 metri, capelli castani con riflessi arancioni, riconoscibile da un dilatatore all'orecchio sinistro. Al momento della scomparsa indossava pantaloni neri stretti, felpa con cappuccio di colore verde e giubbotto nero. Indossava infine scarpe alte con una sorta di zeppa.

