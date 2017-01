HOTEL RIGOPIANO, SLAVINA/ Ultime notizie video e nomi vittime: 29 morti accertati, non ci sono più dispersi (novità di oggi, 26 gennaio 2017)

HOTEL RIGOPIANO, SLAVINA: NOVITÀ E ULTIME NOTIZIE. 29 MORTI ACCERTATI, NON RESTANO DISPERSI (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Sono terminate le operazioni di soccorso all'hotel Rigopiano ad una settimana dalla slavina che l'ha travolto. Le vittime sono 29, di cui due recuperate nelle ultime ore e quindi ancora da identificare (si sa solo che si tratta di un uomo e di una donna), 11 invece i superstiti: questi i numeri ufficiali forniti da Protezione Civile e prefettura. Non risultano I sopravvissuti sono il cuoco Giampiero Parete, la moglie Adriana Vranceanu e i loro due figli, il "tuttofare" Fabio Salzetta, Giampaolo Matrone, operato al braccio destro, Francesca Bronzi, Vincenzo Forti, Giorgia Galassi e i piccoli Edoardo Di Carlo e Samuel Di Michelangelo. Già nelle ultime ore si temeva che il bilancio sarebbe alla fine arrivato alle 29 vittime, poche speranze si nutrivano di trovare in vita i due dispersi, che si temeva potessero essere stati trascinati dalla valanga centinaia di metri più a valle o sepolti sotto 4-5 metri di neve. Termina quindi con una delusione amara il lavoro dei duecento uomini che li cercavano con la speranza di ritrovarli in vita. A lavoro c'erano anche sei tecnici della delegazione del Cnsas della Sardegna, arrivati ieri a Penne per dare il cambio ai colleghi del Corpo nazionale arrivati da altre regioni: si tratta di due tecnici di elisoccorso e quattro tecnici di Soccorso alpino.

HOTEL RIGOPIANO, SLAVINA: NOVITÀ E ULTIME NOTIZIE. 27 MORTI ACCERTATI, RESTANO 2 DISPERSI (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - I vigili del fuoco hanno diffuso un video realizzato grazie all'uso di un drone sull'area nella quale sorgeva l'hotel Rigopiano, travolto dalla slavina lo scorso 18 gennaio. In questo modo è stato possibile effettuare delle ricognizioni dall'alto per osservare con una visuale migliore l'area che in queste ore è ancora interessata dai soccorsi. Al momento sono due i dispersi che si stanno cercando. Nelle immagini si vede l'intera area nella quale i soccorritori stanno lavorando da diversi giorni, alcuni a mani nude e altri utilizzando escavatori e pale meccaniche. Il filmato, diffuso nella giornata di ieri, permette di osservare l'area circostante e quella "lingua" di neve tra gli alberi, che potrebbe coincidere con il percorso distruttivo della slavina, che ha travolto prima gli alberi e poi l'hotel Rigopiano di Farindola. Clicca qui per il video girato dai vigili del fuoco con l'ausilio del drone.

© Riproduzione Riservata.