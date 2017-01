INCIDENTE STRADALE / Savona, scontro auto-moto: grave ventenne (Ultime notizie oggi, 26 gennaio 2017)

INCIDENTE STRADALE SAVONA, GRAVE VENTENNE IN SCONTRO TRA AUTO E MOTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Un incidente stradale in cui è rimasto ferito gravemente un ragazzo di 20 anni, è avvenuto, secondo quanto riportato da La Stampa, ieri pomeriggio tra Albissola Marina e Savona. A scontrarsi sono state un'auto e una moto. L'incidente stradale è avvenuto sul lungomare Matteotti davanti all’ex Lady Moon: una Lancia Y che proveniva da Albissola Marina e stava svoltando nel parcheggio di fianco all’ex night club si è scontrata con una moto Vespa. Il ragazzo di 20 anni viaggiava sulla moto ed è stato sbalzato di sella nello scontro con l'automobile. Nell'incidente stradale il giovane ha riportato un trauma toracico: i soccorsi sono subito intervenuti sul luogo dello scontro e il giovane è stato trasportato per le cure all'ospedale Santa Corona in codice giallo. La dinamica dell’incidente stradale non è ancora del tutto chiara e i carabinieri sono al lavoro per stabilire che cosa sia realmente accaduto sul tratto di lungomare tra l'auto e la moto del 20enne che si sono scontrate.

