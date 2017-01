Estrazione/ Lotto del 26 gennaio 2017 e Superenalotto, ecco i risultati: tutti i numeri vincenti e 10eLotto

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI! I premi del Lotto e 10eLotto sono sempre stati molto ricchi, soprattutto se visti dal punto di vista delle regioni. La classifica di tutte le vincite del Lotto ci può infatti rivelare molto rispetto ai territori più baciati dalla fortuna. L'uscita del 53 sulla Nazionale, avvenuta nell'appuntamento precedente con il gioco Sisal, ha visto un'impennata significativa per tutti gli incassi. Ovviamente questo vuol dire che la campionissima Lombardia ha ottuplicato l'ammontare finale rispetto alla media di tutti i concorsi. La regine ha infatti registrato oltre 60 mila vincite per un totale di pià di 8,4 milioni di euro. Milionaria anche il Lazio, al secondo posto sul podio, con quasi 25 mila tagliandi vincenti e oltre 3,8 milioni di euro di incasso. Al secondo invece la Sicilia, ma solo per le 24.261 vincite, dato che lo stesso posto viene conquistato dalla Campania, all'ottavo posto per i tagliandi fortunati, ma con più di 3,2 milioni di incassi. A seguire il Piemonte, che supera le 23 mila vincite per un totale di oltre 3 milioni di euro, mentre il Veneto non raggiunge i 23 mila biglietti fortunati con un bottino che la porta al di sotto della successiva Emilia Romagna, che conquista più di 2,9 milioni di euro di bottino.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI! L'EREDE DEL 53... - Per Lotto, Superenalotto e 10eLotto i numeri vincenti sono usciti e qui sotto li potete controllare tranquillamente se vi siete persi le estrazioni di poco fa. Noi qui in redazione abbiamo fatto in diretta il nostro controllo e purtroppo dobbiamo dirvi che… non ci siamo ancora. Il 2016 è stato un autentico disastro per le nostre giocate, non ne abbiamo azzeccata neanche una, mentre voi sappiamo vi siete tolti qualche soddisfazioni, chi prima, chi dopo. Passato ormai il primo mese del nuovo anno e pensavamo che qualcosa potesse già cambiare da subito: e invece niente da fare, ancora una volta i numeri sciagurati dei biglietti “giusti” come dice il nostro caporedattore, hanno di nuovo fatto “centro”. Pace signori: qui sotto potete trovare tutto quanto vi può essere utile per scoprire le vostre di vittorie, per quanto riguarda noi del Sussidiario, sarà per la prossima volta (speriamo…). Vabeh dai, per ora ci accontentiamo delle vostre vincite, che speriamo essere davvero numerose in questo giovedì “terzo” del 2017. Speranze e sogni, delusioni e cocenti arrabbiature, la vostra tavola oppure il vostro divano dove vi state assicurando il giusto riposo post-lavoro: dalla rabbia per l’ennesima giocata non azzeccata, all’esaltazione che ci ha fatto rovesciare il calice di vino, con somma gioia di vostra moglie. La Sisal potrebbe magari non avervi regalato la vincita massima, eppure le varie vincite graduali potrebbero essere arrivate senza neanche accorgervene: insomma, non perdetevi nulla e ricontrollate più volte. La grande serata delle estrazioni non è ancora finita! E ora parte la caccia all'erede del 53...

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: VERSO I NUMERI VINCENTI! - E si arriva così alle estrazioni del Lotto e Superenalotto oltre che del 10eLotto del nuovo anno appena cominciato: oggi, giovedì 26 gennaio 2017: i numeri vincenti della Sisal stanno per arrivare nelle vostre case per la undicesima attesa puntata di inizio settimana e inizio 2017. Le feste sono passate, il logorio della vita moderna è tornato a farci “compagnia”, senza ancora aver portato grosse felicità per i giochi Sisal, vero? Inoltre è sempre viva la grave emergenza sismica in centro Italia, non esattamente il miglior proposito per questo nuovo anno appena cominciato. Bene, allora oggi è la sera giusta per provare a fare cappotto, per ottenere una bella vincita e magari dare una mano più consistente alle popolazioni del centro Italia. L’undicesimo concorso dell’anno con il ritorno delle estrazioni alle ore 20 e contemporanea chiusura per le giocate alle 19.30. Ora infatti si ritorna in sella con il concorso 11/2017 per tutti giochi, dal Lotto al Super fino al 10eLotto. I numeri Sisal sanno regalare emozioni, ma siete così sicuri che sia un’estrazione fine a se stessa legata solo alle grandi vincite di Superenalotto e Lotto? Eh già, il 10eLotto viene spesso dimenticato e non si pensa che possa portare grande guadagni… In totale, invece, il 10eLotto ha distribuito vincite per 26 milioni di euro nell'ultimo concorso e per oltre 230 milioni dall'inizio dell'anno. Allora siete ancora convinti che il 10eLotto sia il concorso “meno” appetibile? Si vince di meno ma si vince più spesso, tocca a voi ora scegliere. Pronti per far di meglio della scorsa estrazione?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 26 GENNAIO 2017): CACCIA AL “NUOVO” 53 - Eccoci sempre qui, come sempre pronti per consigli e notizie in rigorosa diretta per la grande serata di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, di ritorno alla normalità dopo le feste e i ponti. Riparte l’anno con sogni, speranze e paure esattamente come nel 2016, tra politica e attentati che non lasciano certo tranquilli i cittadini italiani ed europei: ma se invece questo 2017 segnasse il vero anno della riscossa e di una maggiore serenità? E se fosse giunta l’ora anche per voi di vedere qualche cambiamento, magari anche nel vostro conto in banca? La undicesima grande giocata del 2017, potrebbe riservare in effetti qualche grande sorpresa…Concentriamoci allora, che sia questa la sera giusta? I sogni sono lì, a portata di palmo e la possibilità di convertirli in realtà è data tutta da quella ruota tanto cara agli amanti del Lotto. Non vi preoccupate, c’è sempre la possibilità di trovare con noi un bel consiglio last minute di quelli che potrebbero anche essere decisivi. Concentriamoci sulla statistica per la buona imbeccata: stando ai dati forniti da Il Gioco del Lotto, i numeri possibili da poter giocare potrebbero essere gli impresentabili che ormai inanellano record su record. Al primo posto non troviamo più il 53 Nazionale, che dopo 257 turni ha segnato il record assoluto di centenari. Rivoluzionata la classifica dei numeri meno frequenti del Lotto, con al primo posto che spetta ora a Bari con il 21 fermo da 124 turni, poi sempre a Bari il 55 nascosto da 118, mentre a Roma manca il 5 da ben 109 turni. Allora, pronti per un’altra abbuffata di numeri estremi super-lottiferi?

