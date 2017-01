Moschea a Centocelle / Riapre: lo ha deciso il Tar. Comune di Roma condannato al pagamento delle spese (oggi, 26 gennaio 2017)

MOSCHEA A CENTOCELLE: RIAPRE IL LUOGO DI CULTO (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Riapre la moschea a Centocelle di via dei Gladioli, una delle più grandi e frequentate di Roma: il luogo di culto era stato chiuso dalla polizia municipale lo scorso agosto perché i suoi locali erano stati giudicati abusivi dal Comune di Roma. Il Tribunale amministrativo del Lazio ha però accettato il ricorso del centro culturale islamico Bangladesh Italia Onlus, definendo "incomprensibile" il sequestro disposto dal Comune di Roma. Secondo la legge, infatti, la palazzina che prima era adibita a uso commerciale e che poi è diventata luogo di preghiera, ha seguito tutto l'iter amministrativo e giudiziario necessario per convertire quei 280 metri quadri di locale in una moschea. Non capacitandosi quindi del perché il Comune di Roma avesse agito in tal modo, ha disposto che l'amministrazione capitolina debba avere a carico anche le spese processuali sostenute fino a ora, per un totale di circa mille euro.

MOSCHEA A CENTOCELLE: RIAPRE IL LUOGO DI CULTO, COMUNE DI ROMA CONDANNATO A PAGARE LE SPESE PROCESSUALI (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Secondo il Comune di Roma la moschea di Centocelle doveva essere abbattuta e costruita di nuovo poiché non a norma: il sequestro dei suoi locali è avvenuto congiuntamente ad altri provvedimenti amministrativi di sequestro che hanno riguardato le moschee di via Tor De Schiavi, via delle Celidonie e via Padre Elia Casati. Le persone di religione musulmana hanno voluto protestare contro quello che hanno definito un giro di vite contro i luoghi di culto islamici, tanto che hanno organizzato in segno di opposizione ai provvedimenti una giornata di preghiera collettiva al Colosseo. Adesso il Tar gli dà ragione, e la moschea di Centocelle tornerà presto a essere un luogo di incontro e preghiera per loro: la paura del Comune di Roma adesso, è che anche per le altre strutture che erano state poste sotto sequestro di ripeta la stessa storia e che il Comune di Roma sia condannato in futuro al pagamento di altre spese processuali.

