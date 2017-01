ROBERTO SCIPILLITI NEWS, VIGILE DEL FUOCO UCCISO A MESSINA: FERMATA UNA DONNA, SI INDAGA SU MOVENTE OMICIDIO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Il Comando Provinciale di Messina avrebbe scoperto chi ha ucciso con un colpo di pistola alla testa Roberto Scipilliti, il vigile del fuoco trovato morto il 14 gennaio scorso nelle campagne di Savoca: è stata fermata Fortunata Caminiti. Non è ancora chiaro il movente dell'omicidio, ma gli indizi portano alla 47enne: gli investigatori sono risaliti alla donna dopo aver individuato una Fiat Panda di colore giallo nelle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza. Nei filmati l'auto transita alle 15.28 verso il luogo del rinvenimento del cadavere, mentre alle 15.35 tornava in senso opposto. Successivamente è stata individuata la targa, intestata ad una ditta di noleggio del catanese, a cui la Caminiti aveva presentato documenti falsi per affittarla. L'auto, affittata il giorno precedente la scomparsa di Roberto Scipilliti, è stata consegnata con un giorno di ritardo. La donna si è giustificata, come riportato da La Sicilia, dicendo che a bordo era scoppiata una violenta lite e che i suoi amici erano stati ricoverati in ospedale. Così avrebbe giustificato le macchie di sangue che aveva provveduto a pulire con l'alcol. Un addetto alla pulizia del mezzo per conto della ditta di noleggio, però, nei giorni successivi ha notato una pozza di sangue nel vano porta oggetti sotto il sedile del passeggero anteriore. Evidente per gli investigatori che sia stato consumato un delitto all'interno dell'auto.

ROBERTO SCIPILLITI NEWS, VIGILE DEL FUOCO UCCISO A MESSINA: FERMATA UNA DONNA, SI INDAGA SU MOVENTE OMICIDIO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Non si tratta del primo arresto per Fortunata Caminiti, che il 14 gennaio 2017 è stata fermata dai Carabinieri della Compagnia di Messina Sud con il latitante Fabrizio Ceccio, ricercato dopo essersi reso irreperibile quando è stato colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di «associazione per delinquere finalizzata alle truffe, al riciclaggio ed alla ricettazione». La fuga si è conclusa sulla nave Caronte, dove sono stati trovati con documenti falsi ed una pistola con matricola abrasa, carica e con colpo in canna. Rilasciata con obbligo di firma, Fortunata Caminiti ha subito il nuovo fermo nell'ospedale di Taormina, dove è ricoverata per pancreatite, con l'accusa di omicidio, sequestro di persona e occultamento di cadavere. Da accertare il legame tra la donna e la vittima: quest'ultima in passato fu coinvolta in una indagine per truffa, estorsione e falso e proprio questa vicenda giudiziaria collegherebbe Roberto Scipilliti, morto per un colpo di pistola alla testa, ai coniugi Ceccio.

