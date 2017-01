SCIOPERO TRENI/ E Atm domani a Milano 27 gennaio: info e orari Trenord. Roma, Atac servizio regolare (ultime notizie)

SCIOPERO TRENI E ATM, INFO E ORARI. DOMANI VENERDI' 27 GENNAIO A MILANO SI FERMA TRENORD (ULTIME NEWS) - A causa dello sciopero di Trenord sono previsti disagi venerdì 27 gennaio in Lombardia, mentre a Roma è stato revocato quello di Atac, rinviato a data da destinarsi. Il 27 gennaio, dunque, dalle 9.01 alle 17.00 è in programma lo sciopero proclamato da Or.S.A. Ferrovie, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAST Ferrovie, UGL Trasporti e FAISA CISAL. «Pertanto il servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale, così come la lunga percorrenza di Trenord, potrebbero subire ritardi, variazioni e/o cancellazioni» annuncia Trenord tramite il comunicato ufficiale, nel quale è stato specificato che le fasce di garanzia non sono interessate dallo sciopero. I treni che collegano Milano Cadorna e Milano Centrale con l'aeroporto di Malpensa e quelli che da qui partono verso Bellinzona potrebbero essere sostituiti da autobus, ma senza fermate intermedie, per le tratte Luino-Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto-Milano Cadorna. Trenord non esclude che disagi sulla circolazione si verifichino anche dopo la conclusione dello sciopero. Sospiro di sollievo, invece, nella Capitale, dove l'agitazione di 4 ore del trasporto pubblico è stato rimandato dal sindacato Faisa Cisal.

SCIOPERO TRENI E ATM A MILANO, INFO E ORARI: DOMANI VENERDI' 27 GENNAIO GIORNATA NERA PER I TRASPORTI (ULTIME NEWS 26 GENNAIO 2017) - Domani, venerdì 27 gennaio 2017, assisteremo ad una giornata di scioperi che interesseranno soprattutto il settore del trasporto pubblico. Oltre allo sciopero di Trenord in Lombardia, infatti, bisogna segnalare la presenza di diverse agitazioni in diverse regioni d'Italia. Questo è il caso ad esempio di Arfea SpA, l'azienda che sospenderà il servizio Extra Urbano Sottorete Oltrepò Pavese della Provincia di Pavia dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 14.30 a fine turno su indicazione dei sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Silt-Pv. Disagi si riscontreranno per i pendolari anche a Cosenza, visto che i dipendenti della Simet incroceranno le braccia dalle ore 15.15 alle ore 19.15 per lo sciopero indetto da Faisa-Cisal. Chiusura riservata all'AMT Genova, che per un'agitazione di rilevanza aziendale sospenderà le corse dalle ore 11.45 alle ore 15.45.

SCIOPERO TRENI, INFO E ORARI: REVOCATO ATAC, PARLA ASSESSORE ROMA (ULTIME NEWS 26 GENNAIO 2017) - Grosso sospiro di sollievo per lo sciopero dei mezzi Atac che è stato ieri sera revocato dal Comune di Roma Capitale, dopo l’accordo raggiunto in extremis con il sindacato che aveva lanciato lo sciopero di 4 ore per il trasporto pubblico. Mentre in tutto il resto d’Italia rimarrà forte il disagio per alcuni altri scioperi dei trasporti, specie i treni in Lombardia con lo sciopero Trenord, la Capitale respira come racconta la stessa assessore alla Mobilità della Giunta Raggi, Linda Meleo. «Abbiamo scongiurato lo sciopero del trasporto pubblico in programma a Roma il 27 gennaio. Ho appena firmato con la Faisa Cisal un verbale d’intesa. L’amministrazione capitolina è sempre aperta al dialogo e al confronto. Abbiamo evitato così disagi ai cittadini e ai turisti che si muovono su metro, bus e tram della nostra città», conclude l’assessore di Roma. Resta da vedere la situazione riguardante Roma Tpl e Cotral che potrebbero nelle prossime ore annunciare la resistenza al differimento e organizzare altre agitazioni.

br/>© Riproduzione Riservata.