Sciopero Oggi/ Info e orari, domani si ferma Trenord, revocato sciopero Atac. Farmacie Emilia-Romagna e Giudici di Pace (ultime news 26 gennaio 2017)

SCIOPERO OGGI FARMACIE EMILIA-ROMAGNA E GIUDICI DI PACE: INFO E ORARI (ULTIME NEWS 26 GENNAIO 2017) - Quella di oggi è una giornata di scioperi in diversi settori: da quello delle comunicazioni a quello giuridico, passando per quello elettrico e delle farmacie. Federfarma Emilia-Romagna, il sindacato dei titolari di farmacie private, ha proclamato lo sciopero per oggi, giovedì 26 gennaio, dalle 8.30 alle 12.30 con eccezione degli esercizi di turno, che restano aperti. Le farmacie pubbliche, invece, oggi sospenderanno il servizio Cup. Si fermano anche i lavoratori di IREN Energia S.p.A. con CCNL metalmeccanico: lo sciopero in questo caso durerà 24 ore, dalle 6.00 di oggi alle 6.00 di domani. È, però, garantita l'erogazione delle prestazioni indispensabili e la possibilità di intervento in caso di guasti, ma non si esclude la possibilità di qualche lieve ritardo negli interventi per il ripristino dei servizi, visto che il personale a disposizione sarà in numero inferiore rispetto a quello consueto. Si fermano per una settimana, invece, i Giudici di Pace: Unione Nazionale Giudici di Pace-Unagipa ha proclamato lo sciopero a rilevanza nazionale che parte oggi e si conclude l'1 febbraio. Si astengono da prestazioni straordinarie e aggiuntive i lavoratori delle Poste Italiane in Campania per lo sciopero indetto da Slc-Cgil, Slp-Cisl, Failp-Cisal, Confsal-Com, Ugl-Com. I dipendenti del Consorzio Meridionale Servizi, Global Service Soc. Coop., si asterranno dall'intero turno di lavoro negli uffici postali di Lucca e Siena. Questo sciopero è stato proclamato da Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl.

SCIOPERO OGGI, INFO E ORARI. DOMANI SI FERMA TRENORD, REVOCATO STOP ATAC (ULTIME NEWS 26 GENNAIO 2017) - Sono previsti disagi venerdì in Lombardia a causa dello sciopero di Trenord, mentre a Roma è stato revocato quello di Atac, rinviato a data da destinarsi. Il 27 gennaio, dunque, dalle 9.01 alle 17.00 è in programma lo sciopero proclamato da Or.S.A. Ferrovie, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAST Ferrovie, UGL Trasporti e FAISA CISAL. «Pertanto il servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale, così come la lunga percorrenza di Trenord, potrebbero subire ritardi, variazioni e/o cancellazioni» annuncia Trenord tramite il comunicato ufficiale, nel quale è stato specificato che le fasce di garanzia non sono interessate dallo sciopero. I treni che collegano Milano Cadorna e Milano Centrale con l'aeroporto di Malpensa e quelli che da qui partono verso Bellinzona potrebbero essere sostituiti da autobus, ma senza fermate intermedie, per le tratte Luino-Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto-Milano Cadorna. Trenord non esclude che disagi sulla circolazione si verifichino anche dopo la conclusione dello sciopero. Sospiro di sollievo, invece, nella Capitale, dove l'agitazione di 4 ore del trasporto pubblico è stato rimandato dal sindacato Faisa Cisal.

