TRIFONE E TERESA/ News, Giosuè Ruotolo: imputato pronto a rilasciare nuove dichiarazioni spontanee (Ultime notizie oggi, 26 gennaio 2017)

TRIFONE E TERESA NEWS, GIOSUÈ RUOTOLO: L’IMPUTATO STIZZITO DOPO LE DICHIARAZIONI DEGLI EX COINQUILINI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Continua il maxi processo in Corte d'Assise di Udine e relativo al duplice delitto di Trifone Ragone e Teresa Costanza. La prossima udienza a carico dell'unico imputato, Giosuè Ruotolo, è fissata a lunedì venturo, 30 gennaio, ed andrà a chiudere un mese importantissimo per il destino giudiziario dell'ex militare di Somma Vesuviana. Nei giorni scorsi si sono svolte, a distanza ravvicinata, le udienze numero 13 e 14 del processo, le quali hanno avuto come protagonisti indiscussi i due coinquilini di Giosuè Ruotolo: Sergio Romano e Daniele Renna. Il primo giovane ha dominato la penultima udienza, rivelando dettagli sul rapporto con Trifone e sulle liti tra il militare ucciso e l'ex commilitone ora imputato nel processo. Sette lunghe ore e mezza di interrogatorio alle quali hanno fatto seguito, nell'udienza successiva, sei ore e mezza di deposizioni contrastanti da parte di Renna. Come rivela Il Messaggero Veneto online, quest'ultimo sin dalle prime battute ha manifestato una certa confusione, tanto da spingere il pm Vallerin a porgli una domanda più che giustificata: "Vuole coprire qualcuno?". L'ex coinquilino di Trifone e Giosuè, dopo aver negato categoricamente ha tentato di spiegare il suo reiterato cambio di versione, per un totale di otto volte, non solo in riferimento alla sera del duplice omicidio di Trifone e Teresa ma anche sui mesi successivi. A sua detta, inizialmente era certo di aver visto Ruotolo giocare con il videogame. Non era sua intenzione coprirlo ma dopo gli input dei pm, improvvisamente ebbe un "flash" che lo indusse al cambio di versione. Le dichiarazioni di Daniele Renna, dopo aver contribuito in passato - insieme a quelle dell'amico Sergio Romano - a portare dritto in carcere Giosuè Ruotolo (come dichiarato da uno degli avvocati della difesa), in occasione dell'ultima udienza hanno rappresentato un ulteriore punto a favore dell'accusa. Il giovane teste ha infatti confermato di aver visto il suo inquilino uscire di casa la sera in cui Trifone e Teresa furono uccisi, il 17 marzo 2015. "Aveva un bomber grigio, pantaloni della tuta grigio acetato e scarpe ginniche. E non aveva il borsone da palestra". Con queste parole, dunque, Renna avrebbe smentito le parole dell'imputato, il quale aveva dichiarato agli inquirenti di essere uscito quella stessa sera con l'intento di allenarsi. Le parole di Daniele Renna non sono passate del tutto inosservate all'imputato, il quale in aula è apparso visibilmente agitato, tanto da aver spesso parlato all'orecchio dei suoi legali. L'avvocato Giuseppe Esposito, che insieme all'avvocato Rigoni Stern rappresentano la difesa di Ruotolo, ha sottolineato come il proprio assistito, nel corso dell'ultima udienza, abbia partecipato in modo attivo alla difesa, "tanto da suggerire alcune domande". Giosuè Ruotolo, a quanto pare, avrebbe ancora tanto da dire. E, come assicurano i suoi stessi legali, "lo farà anche prima dell’esame a cui sarà sottoposto. Rilascerà altre dichiarazioni spontanee".

© Riproduzione Riservata.