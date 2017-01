Terremoto oggi / Ultime scosse Lazio: Rieti, doppia sisma di 2.0 M (dati INGV in tempo reale, 26 gennaio 2017, ora 1:23)

TERREMOTO OGGI NEL LAZIO: DOPPIA SCOSSA DI 2.0 M IN PROVINCIA DI RIETI NELLA NOTTE (DATI INGV IN TEMPO REALE, 26 GENNAIO 2017) - Nella notte di oggi c'è stata una doppia scossa di terremoto in provincia di Rieti nel Lazio. L'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia ha segnalato le scosse alle ore 23.45 e 00.30 alle seguenti coordinate: 42.6 latitudine, 13.3 longitudine. L'ipocentro è stato rilevato a dieci e undici chilometri dalla superficie terrestre. Le scosse sono state entrambe da 2.0 Magnitudo. Ecco i comuni nel raggio di venti chilometri dall'epicentro della scossa: Amatrice (RI); Campotosto (AQ); Capitignano (AQ); Montereale (AQ); Accumoli (RI); Cittareale (RI); Crognaleto (TE); Barete (AQ); Cortino (TE); Cagnano Amiterno (AQ); Borbona (RI); Pizzoli (AQ); Posta (RI); Arquata del Tronto (AP) e Fano Adriano (TE). Ci sono state altre nove scosse nella giornata di ieri che hanno generato un vero e proprio sciame sismico. La scossa più forte si è verificata alle ore 22.27 da 2.8 Magnitudo. Aggiornamenti in tempo reale nella giornata di oggi con la situazione che sarà monitorata con grande attenzione.

TERREMOTO OGGI: SCOSSA DI 5.3 M A CRETA IN GRECIA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 26 GENNAIO 2017) - Una scossa molto forte nella giornata di ieri si è verificata in Grecia nell'isola di Creta da circa 5.3 Magnitudo come riporta l'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia. L'ipocentro della scossa è stato rilevato a settantuno chilometri di profondità dalla superficie terrestre. Il terremoto si è verificato alle ore 19.50 e le coordinate sono le seguenti: 35.42 latitudine e 26.32 longitudine. Creta è un'isola della Grecia che si trova a 2456 metri sul livello del mare. Si estende per una superficie di oltre ottomila chilometri quadrati con oltre seicentomila abitanti e una densità di 74 abitanti per chilometro quadrato. Il capoluogo di Creta è Candia e questa è l'isola più popolata della Grecia, quinta per estensione tra tutte quelle che si trovano del Mediterraneo. Più grande di lei ci sono le italiane Sicilia e Sardegna, la francese Corsica e Cipro.

