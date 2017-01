ULTIME NOTIZIE/ Oggi, ultim'ora: Italicum, la Consulta stravolge la legge elettorale, le reazioni politiche (giovedì 26 gennaio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, ULTIM'ORA: ITALICUM LA CONSULTA STRAVOLGE LA LEGGE ELETTORALE - Un vero e proprio stravolgimento quello che esce dalla sentenza della consulta, le cui motivazioni potranno essere lette solamente tra qualche settimana. I supremi giudici hanno infatti indicato la strada da seguire per le prossime elezioni, stralciando la contestata norma che prevedeva un ballottaggio e salvando però il premio di maggioranza in caso una lista raggiunga più del 40% dei voti. Modificato anche il sistema di preferenze, che adesso sarà attivo dalla seconda posizione della lista, con i capolista che di fatto beneficeranno dei voti dell'intera compagine. Nessun introduzione di "quote rose automatiche", con i due sessi che dovranno essere equamente presenti nella lista, ma con nessuna preferenza di genere prevista durante il voto. Confermato invece lo sbarramento del 3% su base nazionale, con l'unica esclusione per le minoranze linguistiche nelle regioni che lo prevedono. Infine, importante novità relativamente ai tempi di attuazione: i supremi giudici dicono che "la legge può essere subito applicata".

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, ULTIM'ORA: LEGGE ELETTORALE LE REAZIONI POLITICHE - Immediate le prime reazioni dei leader politici all'uscita della sentenza della consulta che di fatto ha smantellato la legge elettorale, voluta dal vecchio esecutivo. Giubilanti una parte del PD e tutto il M5S, con molti parlamentari di entrambi gli schieramenti che chiedono immediate elezioni per spodestare quello che da Di Battista viene definito un "premier abusivo". Al voto immediatamente anche per la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, posizione identica quella della Lega, con Salvini molto critico con l'ex capo dell’esecutivo. Toccherà adesso ai gruppi parlamentari trovare una soluzione sul modo di votare e soprattutto una data che possa mettere d'accordo tutte le forze politiche. Vista la convergenza d'intenti, le votazioni anticipate sono una probabile aspettativa per il nostro paese.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, ULTIM'ORA: A RIGOPIANO FATTO TUTTO IL POSSIBILE - Mentre sale il bilancio delle vittime accertate, il presidente del consiglio Paolo Gentiloni difende a spada tratta i soccorsi, intervenuti sul luogo della slavina che ha sommerso l'hotel di Rigopiano. Il premier intervenendo in parlamento ha sottolineato come "lo stato sia sceso in campo con tutto quanto il possibile" e rimanda al mittente le critiche di ritardi e malfunzionamenti della macchina dei soccorsi. Intanto emergono le prime risultanze delle autopsie sui primi sei cadaveri recuperati, da cui si evince che nessuna delle vittime finora esaminate è morta per ipotermia, con il congelamento che in qualche caso è stata la concausa del decesso, ma mai la causa principale. Da segnalare anche i primi funerali, con il piccolo Edoardo, uno dei primi sopravvissuti recuperati, in prima fila a quello dei genitori.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, ULTIM'ORA: SALE WALL STREET DOPO LE ELEZIONI AMERICANE - Sembra aver fatto bene all'economia americana l'insediamento del nuovo presidente americano, Donald Trump. Anche oggi, infatti, il Dow Jones è stato trainato dalle spinte protezionistiche del magnate di New York e ha superato di slancio i 20.000 punti. Si tratta di un vero e proprio record per la piazza americana. Agli operatori commerciali piacciono, dunque, le idee della nuova amministrazione. In particolar modo, le aziende hanno immediatamente subodorato i maggiori affari che possono derivare dalla chiusure dei confini a stelle e strisce e per questo festeggiano già dal giorno della vittoria sulla Clinton.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, ULTIM'ORA: BOLT PERDE UN ORO - Era nell'aria la decisione del CIO, ufficializzata ieri e che di fatto fa perdere alla Giamaica l'oro della staffetta olimpica 4x100, conquistato alle Olimpiadi di Londra. Il comitato olimpico internazionale ha, infatti, ritenuto di dover applicare la massima sanzione alla nazionale giamaicana dopo la conferma che Nesta Carter era "positivo" alla metilexaneamina. Annullato, di conseguenza, anche il record del mondo stabilito in quella gara, che rimane però in mano agli atleti giamaicani, essendo stato conquistato anche nel 2012 sempre a Londra. Con la revoca di ieri la medaglia d'oro è andata agli atleti di Trinidad, sul podio viene invece inserito il Brasile che in quella gara si era classificato quarto. La condanna investe anche Usain Bolt, che cosi si vede revocare una tripletta che era entrata nella storia, avendo vinto in quell'Olimpiade anche la gara dei 100 e 200.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, ULTIM'ORA: CONTINUA LA CORSA DI NADAL IN AUSTRALIA - Rafa Nadal ritorna dopo oltre tre anni tra i primi quattro di un grande slam e lo fa battendo il numero tre del mondo Raonic. Lo spagnolo ha combattuto duramente contro un avversario più forte e ha avuto il merito di mantenere sempre la calma anche nei momenti topici del match. Alla fine il risultato dice 3 a 0, ma non è tanto l'aver vinto tutti i set ad aver impressionato, quanto la forza ritrovata dello spagnolo, bravo a tenere sempre in mano il pallino del gioco. Nell'altra semifinale della parte bassa del cartellone Grigor Dimitrov ha battuto agevolmente David Goffin in un match che, nonostante la sperequazione a favore del belga, ha visto il bulgaro in totale controllo. Definite anche le prime due semifinaliste del cartellone femminile, con Serena Williams e Mirjana Lucic-Baroni che combatteranno per accedere all'ambita finale.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, ULTIM'ORA: SIMONCELLI TORNA IN PISTA - Non sarà la stessa cosa, ma il nome di Simoncelli già da questa stagioni si riaffaccerà sulle piste dei circuiti motociclistici. È stata varata, infatti, ieri la scuderia che porta il nome del campione riminese, scomparso nel 2011 sul circuito di Sepang. Una scuderia nata dalla grande voglia del padre del pilota di onorare una scommessa che aveva fatto al proprio figlio. La notizia è stata salutata con gioia dai tanti ammiratori del mai dimenticato centauro: uno dei primi a commentarla positivamente è stato il pluri campione del mondo Valentino Rossi, pilota che non ha mai nascosto di ricordare sempre con affetto Marco, definendolo molto più di un collega e amico, quasi un fratello.

