16ENNE UCCIDE I GENITORI / Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni: il padre di Manuel, “E’ stato sottomesso” (Quarto Grado, 27 gennaio 2017)

16ENNE UCCIDE I GENITORI, SALVATORE VINCELLI E NUNZIA DI GIANNI: PARLA IL PADRE DI MANUEL (QUARTO GRADO, OGGI 27 GENNAIO 2017) - Il caso del duplice delitto dei coniugi Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni, uccisi dall'amico del figlio 16enne su indicazione di quest'ultimo, sarà centrale nella puntata di oggi di Quarto Grado. Quanto avvenuto nel Ferrarese ha scosso l'opinione pubblica e la vicenda è stata affrontata anche nel corso della trasmissione Italia, di Michele Santoro. Ai microfoni del programma di Rai2 ha parlato il padre di Manuel, il 17enne vero esecutore materiale del duplice omicidio. "Devo pensare alla mia bimba che ha ancora 8 anni e poi c'ho il mio ragazzo disabile di 22 anni", ha commentato il padre del 17enne che lo scorso 10 gennaio ha ucciso i coniugi Vincelli a colpi di ascia. E parlando proprio di Manuel, l'uomo ha aggiunto: "E poi anche lui ha bisogno di noi". "Sono ancora arrabbiato con loro... è una cosa troppo grossa... però è sempre mio figlio e io ci sarò sempre per lui", ha aggiunto in lacrime il padre di Manuel. Il 17enne sarebbe distrutto per quanto compiuto, ma il padre è convinto che ora odino tutti lui per quello che ha commesso il figlio. Poi ha chiosato: "Lui è stato sottomesso". Il riferimento potrebbe essere al 16enne Riccardo, figlio della coppia uccisa e che avrebbe chiesto esplicitamente all'amico (o forse qualcosa di più) di uccidere mamma e papà.

16ENNE UCCIDE I GENITORI, SALVATORE VINCELLI E NUNZIA DI GIANNI: UCCISI PERCHÉ AVEVANO OSTACOLATO L’AMORE TRA RICCARDO E MANUEL? (QUARTO GRADO, OGGI 27 GENNAIO 2017) - La trasmissione Quarto Grado, in onda questa sera su Rete 4 tornerà ad occuparsi del duplice delitto di Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni, i due ristoratori di Pontelangorino (Ferrara), massacrati a colpi di ascia. Ad assassinare i due coniugi è stato Manuel, 17enne, su esplicita richiesta dell'amico 16enne, figlio delle due vittime. Potrebbe esserci un amore folle, malato, forse morboso alla base del massacro della coppia. E' questa l'inquietante indiscrezione raccolta e pubblicata dal settimanale Giallo, nell'ultimo numero in edicola. E' probabile che la trasmissione Mediaset si concentrerà proprio sulla svolta nelle indagini relative al duplice delitto di Ferrara e che ha sconvolto l'Italia intera. Finora, il movente dietro l'uccisione così violenta di Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni appariva agli stessi inquirenti troppo labile, se non addirittura inesistente. Possibile che alla base della loro uccisione, per volere del figlio 16enne, ci fosse la promessa di appena 1000 euro che Riccardo avrebbe avanzato all'amico Manuel? Ed ancora, potevano i brutti voti a scuola e le incomprensioni tra un adolescente ed i suoi genitori culminare in omicidio? E così, mentre procedevano le indagini su quanto avvenuto nel basso Ferrarese lo scorso 10 gennaio, sarebbe emersa questa ipotesi, mantenuta fino ad ora nel massimo riserbo da parte delle Forze dell'Ordine. "I coniugi Nunzia e Salvatore Vincelli osteggiavano la relazione omosessuale tra Riccardo e Manuel", scrive in merito il settimanale diretto da Andrea Biavardi. La coppia, dunque, potrebbe essere stata uccisa proprio per questa ragione, seppur sconvolgente. I carabinieri che hanno eseguito l'arresto dei due minori starebbero effettuando tutte le indagini del caso, ma nelle ultime ore sarebbero arrivate le prime parziali ammissioni da parte del 16enne e del suo amico 17enne. Da ciò sarebbe dunque emerso che tra Riccardo e Manuel ci sarebbe stata qualcosa in più di una semplice relazione d'amicizia. Qualcosa di cui probabilmente i due coniugi uccisi ne erano a conoscenza e che - non si esclude - avessero già tentato di parlarne con il figlio. Riccardo, descritto come un ragazzo ribelle e poco incline al dialogo, quasi certamente non avrebbe gradito e compreso il tentativo dei genitori di avere un confronto su questo tema ed è probabile che proprio la naturale "invadenza" di mamma e papà possano aver infastidito il 16enne portandolo a maturare l'orrendo delitto. Potrebbe Riccardo aver scambiato la semplice preoccupazione dei genitori per un ostacolo alla sua relazione amorosa con Manuel? Forse proprio in nome di quel “qualcosa in più” che era nato tra i due giovani, il 17enne avrebbe deciso di uccidere Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni, come gli era stato chiesto di fare dal 16enne. E la frase "Per Riccardo avrei fatto qualsiasi cosa", pronunciata dall'esecutore materiale del duplice delitto, alla luce del nuovo contesto assumerebbe un significato inedito.

© Riproduzione Riservata.