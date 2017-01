RENATO DI GIOVANNI / Agguato a Napoli, ex calciatore ucciso in una sparatoria: si indaga su legami tra vittima e criminalità (Oggi, 27 gennaio 2017)

RENATO DI GIOVANNI, AGGUATO A NAPOLI: EX CALCIATORE UCCISO, SI INDAGA SUI SUOI LEGAMI CON LA CAMORRA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 27 GENNAIO 2017) - I carabinieri stanno indagando su quanto accaduto oggi in via dell'Epomeo a Napoli, dove in un agguato è stato ferito a morte Renato Di Giovanni, ex promessa della squadra della sua città e con un passato nella Giovanili del Napoli. Stando a quanto riportato da RaiNews.it, quanto avvenuto sembrerebbe essere un vero e proprio agguato di stampo camorristico. La vittima aveva precedenti per spaccio di droga ed era sottoposto all'obbligo di firma alla polizia giudiziaria. Le indagini in corsa starebbero cercando di ricostruire i presunti legami esistenti tra Renato Di Giovanni e la malavita organizzata. Sebbene avesse un grande talento nel calcio, da tutti riconosciuto, il giovane, come riporta ilcalcionapoli.it, aveva preferito allo sport le cattive amicizie e questo lo aveva indotto in ambienti alquanto scomodi nel già delicato quartiere di Soccavo. Lo scorso anno era finito nei guai nell'ambito di un'operazione antidroga nella quale furono arrestati cinque giovanissimi, tra cui proprio la vittima dell'agguato di oggi, sorpresi a spacciare in una zona sotto il controllo del clan Vigilia. Il 20enne rimasto ucciso era figlioccio di un noto ultrà del Napoli che lo aveva allevato e sarebbe stato colpito da un numero non precisato di sicari, mentre di trovava davanti alla Chiesa di Santa Maria di Montevergine.

