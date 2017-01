AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: maltempo e lavori in corso (ultime notizie in tempo reale, oggi 27 gennaio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 27 GENNAIO 2017). TORNA IL MALTEMPO E SI COMPLICA LA SITUAZIONE - Torna il maltempo su tutto il paese per la giornata di oggi venerdì 27 gennaio 2017. Questo porterà a delle complicazioni anche legate alle autostrade italiane. Nella notte è stato lanciato un'allarme importante sull'A23 Torino-Trieste-Tarvisio dove c'è stato forte vento tra Gemona Osoppo e Pontebba. Sarà obbligatorio il portare catene a bordo nel tratto tra Marene e Bivio A6/A10 Savona dell'A6 Torino-Savona non gestita però da autostrade. Attenzione alla neve nella prima serata su tutto il Piemonte occidentale che potrebbe portare a delle complicazioni legate alla gestione del traffico con code importanti e anche l'obbligo delle catene a bordo. Staremo a vedere se ci saranno delle altre situazioni legate al meteo, ma le previsioni del tempo parlano di un peggioramento costante su tutto il paese che ci obbligherà a dover fare molta attenzione. Le condizioni meteorologiche rimangono comunque variabili così come le circostanze sulle autostrade.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 27 GENNAIO 2017). ANCORA PROBLEMI LEGATI AI LAVORI IN CORSO - Continuano i problemi legati ai lavori in corso sulle autostrade italiane anche per la giornata di oggi venerdì 27 gennaio 2017. Questo perchè ci troviamo di fronte a una mattinata in cui si potrebbero generare code e traffico legate alla riapertura di alcuni tratti che saranno chiusi. Si parte dall'A3 Napoli-Salerno che al km 1.9 direzione Napoli troveremo chiusa l'uscita Napoli porto e al km 0 l'uscita Napoli centro entrambe fino alle ore sei di questa mattina. Sarà consigliata provenendo da Salerno l'uscita San Giovanni. Invece per quanto riguarda l'A13 Bologna-Padova al km 112.4 direzione Bologna sarà chiusa sempre fino alle ore sei del mattino l'uscita Padova industriale. In questo secondo caso è consigliata l'uscita Padova est sull'A4 Torino-Trieste. Difficile pensare però che la mattinata possa essere rovinata da questa situazione, c'è però da dire che nelle primissime ore della mattina ci potrebbero essere problemi legati al traffico proprio nei punti indicati.

© Riproduzione Riservata.