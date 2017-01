ALLERTA METEO/ Maltempo: Nordovest, in arrivo neve anche a bassa quota (Previsioni del tempo oggi 27 gennaio 2017)

ALLERTA METEO, MALTEMPO SU NORDOVEST (PREVISIONI DEL TEMPO OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Il maltempo è previsto anche oggi su alcune regioni del nostro paese. Secondo le ultime previsioni del tempo di Meteo.it infatti il clima peggiorerà nelle prossime ore sull'estremo Nordovest e sulle Isole. Stasera sono anche attese deboli nevicate fino a bassa quota sull'entroterra ligure e sul Piemonte. Oggi al Nordest il il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso mentre nel resto d’Italia aumenterà la nuvolosità: non mancheranno in ogni caso le temporanee schiarite. In Sardegna sono previste occasionali piogge sul settore orientale. Deboli piogge sono segnalate pure sulla Liguria centro-occidentale con neve fino a basse quote nell’entroterra. Tra stasera e stanotte saranno possibili nevicate fino in pianura in Piemonte, soprattutto nell’ovest. Per quanto riguarda le temperature sono segnalate con poche variazioni di rilievo. I venti sono moderati di Scirocco sui mari di ponente, di Tramontana in Liguria con qualche rinforzo sulla Sardegna.

ALLERTA METEO, PIOGGIA E NEVE TRA PIEMONTE E LIGURIA (PREVISIONI DEL TEMPO OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Tempo in peggioramento sulle regioni occidentali e ancora allerta meteo sul nostro paese secondo le ultime previsioni del tempo di Meteo.it: segnalata neve in arrivo anche a bassa quota e rischio gelicidio. Oggi assisteremo a un graduale peggioramento del tempo per l’avvicinarsi da ovest di una perturbazione atlantica, che a fine giornata porterà qualche debole nevicata fino a quote molto basse all’estremo Nordovest. Piogge e nevicate deboli fino a bassa quota sono attese infatti tra Piemonte e Liguria. Nella fine settimana questa perturbazione darà vita ad una circolazione ciclonica che determinerà una fase di moderato maltempo, tra la fine di sabato e lunedì, in parte del Sud e sulla Sicilia. Sabato saranno coinvolte anche le estreme regioni nord-occidentali, la Sardegna le coste del medio-alto Tirreno. Su queste zone domenica è atteso un deciso miglioramento. Al Nord almeno fino alla fine del mese previsto ancora bel tempo con assenza di precipitazioni.

ALLERTA METEO, PEGGIORAMENTO SU NORDOVEST (PREVISIONI DEL TEMPO OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Peggiora oggi il clima non solo sul nordovest dell'Italia secondo le ultime previsioni del tempo di Meteo.it. L'allerta meteo riguarda infatti anche le Isole. Il tempo è previsto soleggiato al Nordest. Nuvolosità variabile alternata a schiarite è segnalata su gran parte delle regioni peninsulari. Fino da questa mattina sono attesi addensamenti di nubi nelle restanti regioni: le nuvole si faranno più dense e compatte nella seconda parte della giornata. E sono previste deboli piogge dal pomeriggio su nordest Sardegna, Sicilia ionica e Liguria. Segnalato anche l'arrivo di primi fiocchi di neve nell’entroterra appenninico e sulle Alpi Marittime. Tra stasera e stanotte deboli precipitazioni intermittenti sono previste su Piemonte, Valle d’Aosta ed estremo ovest della Lombardia, con possibili precipitazioni nevose fino a bassa quota (200-300 m). Le temperature sono registrate con poche variazioni: gelate mattutine saranno diffuse al Nord e nelle zone interne del Centro.

