Blocco traffico auto Milano e Torino/ Cernusco sul Naviglio: stop Euro 3 Diesel e limiti riscaldamento (Ultime notizie oggi, 27 gennaio 2017)

BLOCCO TRAFFICO AUTO MILANO E TORINO: DIVIETO CIRCOLAZIONE EURO 3 DIESEL, A CERNUSCO SUL NAVIGLIO ANCHE LIMITI RISCALDAMENTO (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Non solo blocco del traffico auto a Milano e Torino. Da oggi infatti anche a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, è stato disposto lo stop alla circolazione per determinate categorie di veicoli. La misura si è resa necessaria per lo sforamento dei parametri antismog. Il Comune di Cernusco sul Naviglio fa sapere infatti che i provvedimenti saranno sospesi dopo due giorni consecutivi sotto i limiti di 50 µg/m³, con acquisizione del rilevamento ufficiale il terzo giorno e conseguente efficacia il quarto. Tra le misure antismog ne è prevista anche una che riguarda gli impianti di riscaldamento. E' stato infatti introdotto il limite a 19° C (con tolleranza di 2° C) per le temperature medie nelle abitazioni e negli esercizi commerciali. Non potranno essere utilizzati impianti domestici alimentati a biomassa legnosa al di sotto della classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale individuata da Regione Lombardia ed è vietata ogni tipologia di combustione all’aperto.

BLOCCO TRAFFICO AUTO MILANO E TORINO: DIVIETO CIRCOLAZIONE EURO 3 DIESEL, IL CASO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - L'intera Lombardia vive un particolare momento intensivo di inquinamento da Pm10, tanto che il blocco traffico scattato a Milano dalla giornata di ieri per il superamento dei limiti di legge dello smog sta cercando di diminuire tutti i segnali negativi immessi nel Protocollo regionale sulla qualità dell'aria. Non è l0unico comune però a dover cercare di ristabilire una normalità nella quantità di inquinamento immesso nell'aria, anche alcuni comuni dell'hinterland sono interessati alle medesime misure di blocco auto.

BLOCCO TRAFFICO AUTO MILANO E TORINO: DIVIETO CIRCOLAZIONE EURO 3 DIESEL, PARLA ASSESSORE MILANO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 27 GENNAIO 2017) - È intervenuto sul blocco traffico auto attivo da ieri a Milano l’assessore all’Ambiente e alla Mobilità del Comune, Marco Granelli, presentando il Protocollo Regionale per la qualità dell’aria e mostrando su quali punti la città di Milano è ancora in emergenza. «L’inquinamento è causato al 44% dai veicoli diesel, al 25% dal riscaldamento a gasolio e al 16% dai processi industriali. Dal 2002, primo anno di monitoraggio ufficiale del PM10, c’è stato un miglioramento nella qualità dell’aria. Allora vi erano stati 166 giorni di superamento della soglia, nel 2016 sono stati 73». Resta però problematico l’adeguarsi alle normative europee che impongono molti meno superamenti dei livelli di Pm10 durante l’anno: per questo motivo si arriva ancora al blocco traffico auto, in questo caso anche per veicoli con motore Diesel Euro3 ma che potrebbe subire più pesanti limitazioni nei prossimi giorni. «Siamo ancora lontani dalla soglia dei 35 giorni previsti dalla normativa europea ma con i provvedimenti che stiamo adottando ci arriveremo. Vogliamo che la qualità dell’aria a Milano migliori sensibilmente», conclude l’assessore sulla nota pubblicata dal comune di Milano.

BLOCCO TRAFFICO AUTO MILANO E TORINO: DIVIETO CIRCOLAZIONE EURO 3 DIESEL, I VEICOLI ESENTATI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Continua anche oggi il blocco traffico auto a Milano e Torino. Lo stop alla circolazione di determinate categorie di veicoli è stato deciso a causa della nuova emergenza smog. Per quanto riguarda Torino il blocco del traffico auto riguarda i veicoli privati Diesel fino all'Euro 3 e Benzina, gpl e metano precedenti all'Euro 1. Il divieto di circolazione è stabilito nei seguenti orari: 8.00-19.00 per i veicoli adibiti al trasporto persone, 8.30-14.00 e 16.00-19.00 per i veicoli adibiti al trasporto merci. Il comune rende noto che il blocco del traffico auto emergenziale sarà valido tutti i giorni, festivi compresi, e sarà sospeso solo quando si osserverà il rientro delle concentrazioni di PM10 al di sotto del valore limite giornaliero ovvero 50 mcg/m³. Ci sono però alcune categorie di veicoli che sono esentate dalle limitazioni, tra cui i veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico ed a idrogeno; motocicli e ciclomotori a quattro tempi; veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 ton. (categorie N2, N3); veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2, M3). CLICCA QUI PER LE INFORMAZIONI SUI VEICOLI ESENTATI.

BLOCCO TRAFFICO AUTO MILANO E TORINO: DIVIETO CIRCOLAZIONE EURO 3 DIESEL, TUTTE LE MISURE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 27 GENNAIO 2017) - L'assenza di precipitazioni ha fatto crescere il livello delle polveri sottili a Milano e, quindi, è stato inevitabile per il Comune procedere con il blocco del traffico auto. Sono state adottate le misure straordinarie del "Protocollo di collaborazione per l'attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria e il contrasto all’inquinamento". Dopo aver registrato il superamento del limite giornaliero di Pm10 di 50 microgrammi per metro cubo per sette giorni consecutivi, si è deciso di vietare la circolazione ai veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel dalle 7:30 alle 19:30, anche nelle giornate di sabato, domenica e festivi. Le auto private Euro 3 diesel senza FAP non potranno circolare dalle 9:00 alle 17:00, mentre per i veicoli commerciali Euro 3 diesel senza FAP il divieto di circolazione scatta alle 7:30 e termina alle 9:30. È il secondo giorno di fila nel quale vengono applicate le misure straordinarie antismog per contrastare la diffusione delle polveri sottili.

BLOCCO TRAFFICO AUTO MILANO E TORINO: DIVIETO CIRCOLAZIONE EURO 3 DIESEL, TUTTE LE MISURE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 27 GENNAIO 2017) - L'emergenza smog coinvolge anche Torino, dove oggi è previsto un altro blocco del traffico auto. Anche nel capoluogo piemontese il livello minimo di Pm10 è stato superato per sette giorni consecutivi e, dunque, è stato disposto il divieto alla circolazione urbana per i veicoli privati diesel Euro 3 dalle 8:00 alle 19:00. Quelli adibiti al trasporto di merci che sono alimentati a benzina, metano e GPL con omologazioni precedenti all'Euro 1 o alimentati a diesel con omologazioni precedenti all'Euro 4 con massa massima non superiore a 3,5 tonnellate non potranno circolare, invece, dalle 8:30 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Sono state così confermate le misure adottate per la giornata di ieri. Il divieto di circolazione a Torino riguarda anche ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 e L5 che non sono conformi alla normativa Euro 1. L'ordinanza prevede il blocco traffico anche per gli Euro 2 diesel.

