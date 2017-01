DANIELA ROVERI / News, attesa per i nuovi esiti sul materiale trovato sotto le unghie della vittima (Quarto Grado, 27 gennaio 2017)

DANIELA ROVERI NEWS, NESSUN OTTIMISMO SUL POSSIBILE MATERIALE PRESENTE SOTTO LE UNGHIE DELLA VITTIMA (QUARTO GRADO OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Le speranze degli inquirenti si sono spente con la conferma dell'assenza di un Dna da estrapolare dai capelli trovati nelle mani di Daniela Roveri, la donna uccisa a Colognola. Eppure, ci sarebbe ancora un'altra piccola speranza, legata al materiale rinvenuto sotto le unghie della donna 48enne e che potrebbe ancora fornire indicazioni importanti. Attualmente al vaglio degli esperti della Scientifica, come rivela Bergamonews.it potrebbero giungere la prossima settimana gli esiti ufficiali. A differenza dei precedenti accertamenti condotti sul capello, questa volta non ci sarebbe alcun ottimismo dichiaratamente esplicitato presso chi indaga, anzi dalle prime indiscrezioni si tenderebbe addirittura ad escludere la presenza di tessuto epidermico di un soggetto estraneo, sotto le unghie di Daniela Roveri. In ogni caso non si tralascia alcuna ipotesi, dunque si prosegue alla ricerca di tracce biologiche dell'assassino, mentre si indaga alla ricerca del movente attualmente ignoto, dietro il terribile delitto che ha scosso Bergamo e provincia e che ad oggi continua a far paura, alla luce dell'assenza di un assassino. Il caso sarà affrontato questa sera nel corso della nuova puntata di Quarto Grado, con ulteriori approfondimenti.

DANIELA ROVERI NEWS, NESSUN DNA DAL CAPELLO MA NON SI AFFIEVOLISCONO LE SPERANZE DEGLI INQUIRENTI (QUARTO GRADO, OGGI 27 GENNAIO 2017) - Non avrebbe commesso errori, o forse è stato finora solo fortunato il killer di Daniela Roveri, la manager d'azienda sgozzata con un solo fendente la sera del 20 dicembre scorso. Il delitto di Colognola sarà approfondito questa sera, con alcune importanti novità, nel corso della trasmissione di Rete 4, Quarto Grado. L'accento sarà certamente posto sui risultati degli accertamenti compiuti su un capello trovato tra le mani della vittima. Inizialmente si era detto che fosse dotato di bulbo, quindi analizzabile. Da questo reperto si sarebbe dunque potuti risalire ad un eventuale Dna, forse appartenente proprio all'assassino di Daniela Roveri. Era questa, almeno, la speranza sostenuta dagli inquirenti ma che è venuta meno con gli esiti dei rilievi della Scientifica ufficializzati nelle passate ore. Chi attendeva l'attesa svolta sull'orrendo delitto di Daniela Roveri, infatti, si è dovuto presto ricredere. Come rivela il portale BergamoNews.it, non è stato possibile risalire ad alcun Dna poiché il capello trovato nel palmo della manager 48enne è risultato spezzato, dunque privo di bulbo. Crolla così la pista sulla quale confidavano maggiormente gli inquirenti e che aveva portato, nell'attesa, alla raccolta dei tamponi salivari presso i vicini di casa della vittima e gli altri residenti del quartiere, in vista di un confronto che tuttavia non potrà essere eseguito. L'unica certezza e la sola probabilità che deriva dalla raccolta del capello e di altro materiale pilifero che la vittima stringeva in una mano, come rivela L'Eco di Bergamo farebbero riferimento al fatto che sicuramente non appartengano a Daniela Roveri e che presumibilmente siano riconducibili ad un maschio. Sebbene la battuta di arresto nelle indagini sul delitto di Colognola sia stata importante, non si chiude del tutto la partita genetica ancora in corso. Chi indaga sull'omicidio di Daniela Roveri potrà infatti ancora giocare la carta del possibile materiale genetico presente sotto le unghie della 48enne nonché quella delle tracce sui tamponi effettuati dal medico legale Yao Chen in sede di autopsia. Se è vero che, come ipotizzato, la vittima abbia tentato di difendersi, seppur istintivamente, dalla follia omicida del suo killer, è possibile che la stessa abbia portato con sé anche le tracce dell'assassino. La speranza degli inquirenti è proprio questa, mentre proseguono le indagini a 360 gradi al fine di non lasciare nulla di intentato.

