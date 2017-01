Giornata della Memoria, 27 gennaio 2017 / Roma, abbonamento Atac gratis a sopravvissuti campi sterminio

GIORNATA DELLA MEMORIA, OGGI, 27 GENNAIO 2017: A ROMA ABBONAMENTO MEZZI GRATIS A SOPRAVVISSUTI - In occasione della Giornata della Memoria che si celebra oggi 27 gennaio 2017 per ricordare il giorno in cui nel 1945 le truppe sovietiche entrano nel campo di concentramento di Auschwitz, il Comune di Roma annuncia che sarà offerto l'abbonamento Atac gratis ai sopravvissuti ai campi di sterminio. Dunque da oggi l’abbonamento annuale del trasporto pubblico locale della Capitale per i perseguitati razziali sopravvissuti ai campi di sterminio e residenti a Roma sarà gratuito. Si legge sul sito del Campidoglio che questa agevolazione è resa possibile da un’operazione di co-marketing di Atac: una sponsorizzazione compenserà il costo degli abbonamenti. L'assessora Linda Meleo (Città in Movimento) spiega che “questo è un segnale di vicinanza che l’Amministrazione capitolina vuole dare alla Comunità ebraica di Roma. E vuole lanciarlo oggi, nel Giorno della Memoria, proprio per ribadire l’importanza di questa giornata. È fondamentale non dimenticare la tragedia della Shoah”. A Roma prosegue poi fino al 1° febbraio Memoria genera Futuro, l’iniziativa promossa dal Campidoglio proprio per la Giornata della Memoria 2017. Si tratta di dieci giorni di iniziative diffuse su tutto il territorio per ricordare e confrontarsi sull'Olocausto. IL PROGRAMMA

GIORNATA DELLA MEMORIA, OGGI, 27 GENNAIO 2017: SOPRAVVISSUTO SHOAH, “LA VITA È BELLISSIMA” - Sentire raccontare un sopravvissuto della Shoah in questo giorno della memoria 2017, «Un uomo non è nulla, se non può esprimere le proprie idee, ma soprattutto se non sa rispettare quelle degli altri. Dico ai ragazzi che la vita è una cosa bellissima», fa davvero impressione. Il racconto è del sopravvissuto Alberto Mieli, uno degli ultimi deportati romani, nei campi di sterminio nazisti, ancora in vita. In una chiacchierata con l’agenzia Sir, Mieli racconta quando avveniva ad Auschwitz: «cambiò tutto. Ad Aushwitz cambiò il mondo. Vedere picchiare donne in stato interessante, vecchi, malati, senza pietà, senza un perché». Un dolore pazzesco, le tante botte prese ma clamorosamente il ricordo senza odio e soprattutto senza detestare la propria stessa vita da superstite con così tanto dolore e male visto davanti. «Dico ai ragazzi di fare cose buone e di non dare mai dispiacere ai genitori, di non ascoltare i compagni che vorrebbero portarli sulla cattiva strada perché potrebbero pentirsi per tutta la vita. E poi dico che abbiamo avuto un grande regalo dal Signore che è la libertà. Questa è una cosa sacra, si può dare la vita per la libertà». Racconta infine del dialogo commovente con San Giovanni Paolo II che quando era Papa chiese in un incontro personale con Mieli come aveva fatto a sopravvivere a quell’inferno: «Ancora non so rispondere a questa domanda. Botte ne ho prese tante. Il dolore fortissimo. Ma la vita è più forte, hai sempre la speranza di uscirne illeso».

GIORNATA DELLA MEMORIA, OGGI, 27 GENNAIO 2017: SHOAH, TUTTE LE INIZIATIVE - Sono tante le iniziative per la Giornata della Memoria 2017. Oggi 27 gennaio ricorre infatti l'anniversario della liberazione del campo di sterminio Auschwitz-Birkenau, avvenuto 72 anni fa. E in tutta Italia, dopo l'istituzione della ricorrenza nel 2000, sono in programma vari appuntamenti per riflettere e non dimenticare il genocidio degli ebrei e dei deportati militari e politici nei campi nazisti. Al Quirinale appuntamento alle 10.55 con la celebrazione per la Giornata della Memoria 2017 alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: l'evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1. Sempre a Roma alla Casa della memoria e della Storia si potrà partecipare alle attività previste per la ricorrenza fino al 1 febbraio, giorno in cui, come riporta TgCom, sarà inaugurata la mostra 'Shoah la percezione e lo sguardo del contemporaneo nella fotografia e nella grafica d'arte'. Sono previste proiezioni di film, testimonianze e presentazioni di libri. A Milano, al Binario 21 alla stazione Centrale, sono in programma fino al 29 gennaio visite guidate e gratuite a quello che è diventato il memoriale della Shoah della città.

