Incidente stradale / Vibo Valentia, tir fuori strada: chiusa strada statale Tirrenia Inferiore (Ultime notizie oggi, 27 gennaio 2017)

INCIDENTE STRADALE VIBO VALENTIA: TIR FUORI STRADA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 27 GENNAIO 2017) - E' rimasta chiusa al traffico un paio d'ore per un incidente stradale a Vibo Valentia oggi in tarda mattinata la strada statale 18 'Tirrena Inferiore'. E' stata l'Anas a comunicare la chiusura provvisoria del tratto al km 437,250. L'incidente stradale ha visto coinvolto un mezzo pesante che è uscito fuori strada: non ci sono stati però feriti. Sulle cause che hanno provocato l'uscita di strada del tir sono in corso accertamenti. Sul luogo dell'incidente stradale sono intervenute le squadre di pronto intervento Anas, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale per garantire la sicurezza della viabilità e ripristinare il normale flusso della circolazione nel più breve tempo possibile. Il traffico inizialmente bloccato è tornato poi alla normalità sulla strada statale 18 'Tirrena Inferiore'. In ogni caso, non solo quando si verifica un incidente stradale, Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione `VAI Anas Plus`, disponibile gratuitamente in `App store` e in `Play store`. Inoltre Anas ricorda che il servizio clienti `Pronto Anas` è raggiungibile chiamando il nuovo numero verde, gratuito, 800 841 148.

INCIDENTE STRADALE RAVENNA: GRAVE UNA DONNA DOPO SCONTRO FRONTALE TRA AUTO E PICKUP (ULTIME NOTIZIE OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Un incidente stradale è avvenuto ieri sera a Ravenna: una donna è rimasta ferita ed in gravi condizioni. E' quanto riferisce Ravenna Notizie. L'incidente stradale si è verificato verso le 20.40 sul ponte di via Faentina. A scontrarsi sono stati un'autocarro Nissan guidato da un 55enne di Russi, che si stava dirigendo verso Ravenna, e una Dacia Sandero, guidata da una 45enne di Ravenna. Nell'incidente stradale è stata la donna ad avere la peggio visto che nello scontro ha riportato lesioni gravi. La donna è stata trasportata all'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Non sono ancora note le cause dell'incidente stradale. Si è trattato di uno scontro frontale: la dinamica dell'incidente stradale sarà accertata da parte della Polizia Municipale che è intervenuta sul posto per i rilievi. La strada in cui è avvenuto lo scontro è rimasta chiusa per i rilievi e la rimozioni veicoli per circa due ore: la viabilità è stata gestita da due pattuglie, della Questura e della Polstrada.

