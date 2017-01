IPHONE 8 / Apple, caratteristiche e data d’uscita: l'innovazione della ricarica senza fili (Ultime notizie oggi, 27 gennaio 2017)

APPLE IPHONE 8, DATA D’USCITA E CARATTERISTICHE: L'INNOVAZIONE DELLA RICARICA SENZA FILI (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Tra le tante novità dell'Apple iPhone 8 c'è quella della ricarica senza fili. Sarà infatti definitivamente sconfitto quel fastidioso problema di dover rimanere vicini a una presa per usare l'iPhone quando questo è in carica. L'idea ovviamente è quello di sfruttare le tecnologie wireless con ovviamente una spina che si attaccherà al muro e che ''parlerà'' con il nostro iPhone tramite appunto la funzione wireless. Già in passato ci si era spinti per far sì che questa tecnologia fosse attiva su altri supporti anche di altri marchi. Serviva sempre e comunque l'acquisto di un oggetto esterno che si collegasse al cellulare. La Apple pare aver deciso che da questo iPhone 8 la volontà sarà quella di rendere di serie, per dirlo come se fosse un automobile, la ricarica wireless. Staremo a vedere se sarà efficente e soprattutto se la funzione sarà positivamente recensita da chi la proverà prima.

APPLE IPHONE 8, DATA D’USCITA E CARATTERISTICHE: SBARCA RICONOSCIMENTO FACCIALE? (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - L’iPhone 8 ovviamente è ancora lontano dall’apparire agli occhi dei tanti appassionati di Apple e hi-tech di tutto il mondo, eppure anche solo qualche rumors uscito online scatena la mela-follia nel cercato assiduamente di sapere tutto e il contrario di tutto quanto verrà apportato nella nuova versione del melafonino. E allora, assieme alle varie novità ipotetiche sul nuovo iPhone 8, una delle caratteristiche più interessanti che potrebbe vestire lo smartphone sarà il rinascimento facciale e dei gesti. Come riporta MelaBlog, saranno utilizzati nuovi sensori laser e infrarossi vicino alla fotocamera frontale per permettere una nuova dimensione del riconoscimento dell’utente. Secondo Timothy Arcuri di Cowen and Company, «serviranno a riconoscere le caratteristiche biometriche del volto dell'utente, così da aumentare la sicurezza durante la fase di sblocco del dispositivo. È una sorta di autenticazione a due fattori, ma completamente basata su dati biometrici».

APPLE IPHONE 8, DATA D’USCITA E CARATTERISTICHE: ADDIO AL TASTO HOME? (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - È inutile, l’iPhone 8 o comunque ogni nuovo modello dello smartphone più conosciuto e ammiro al mondo, genera una “febbre” difficilmente debellabile su qualsiasi fan e anche sui curiosi più scettici che non attendono altro che l’uscita del nuovo melafonino per poterne parlare male. Si inizia dunque a tratteggiare i primi rumors usciti dalle varie case di produzione e dai blog competenti su Apple per capire quando potrà uscita il nuovo iPhone 8 e soprattutto come sarà fatto. Ebbene, tra le novità più rilevanti che da giorni hanno invaso i siti e i blog di appassionati sembra esserci la scomparsa a questo punto definitiva del tasto HOME, l’unico ancora presente sui gli amati iPhone 7 e 7Plus. Dovrebbe essere sostituito da un multi-sensore 3D, improbabile invece la rimozione dello scanner per le impronte digitali che difficilmente verrà posizionato sul retro del dispositivo e verrà collocato quasi sicuramente all'interno dell'area coperta dallo schermo. Mentre è atteso anche il supporto per il riconoscimento facciale via TouchID, rispetto alle novità di configurazione hardware, scopriamo tramite TouchBlog che potrebbe il nuovo iPhone 8 comportare un processore A11 fusion con tecnologia a 10 nanometri che si pone in concorrenza diretta con lo SnapDragon 835 in dotazione su prossimi top level Android.



APPLE IPHONE 8, DATA D’USCITA E CARATTERISTICHE: QUANDO USCIRÀ IL NUOVO MELAFONINO? (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Il nuovo iPhone 8 non sarà solo un nuovo modello Apple ma rischia di portare con sé molte più novità di quanto non siano avanzate nel passaggio tra il 6 e il 7: oltre alla scomparsa dell’unico tasto, potrebbe apparire finalmente il display edge-to-edge destinato a ricoprire l'intera scocca. Su questo elemento, la vera novità dovrebbe essere l’abbandono della tecnologia LCD per presentare nuovi pannelli in OLED, come la concorrenza di fatto già sperimenta per i nuovi Samsung S. Capitolo ricarica: in molti pensano che sia giunta filamenti l’ora per l’Apple di presentare una ricarica wireless, prevista sembra la possibilità posizionare il device fino a 6 metri di distanza dalla fonte di alimentazione. Al momento però i più scettici riportano come l’iPhone nuovo pare debba comunque rendersi necessario di una fonte di alimentazione come una base, senza fili ma comunque posizionato su una struttura di ricarica. Ovviamente sono tutte previsioni e rumorosa che arrivano dalla rete, di conferme come da norma la Apple non ha scucito ancora nulla. Il capitolo più importante a questo riguarda il quando potremo vedere in vita il nuovo iPhone 8: la tradizione suggerisce settembre di questo anno, anche se con tutte le novità che si prospettano potrebbero anche esserci alcuni ritardi e rimandare il tutto a fine 2017.

