Jessica di Vasto / Chi è la ragazza morta nella tragedia all'Hotel Rigopiano (oggi, 27 gennaio 2017)

JESSICA DI VASTO, CHI È LA RAGAZZA MORTA ALL'HOTEL RIGOPIANO (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Era nella sala comune dell'hotel Rigopiano insieme al fidanzato con il quale stava da nove anni Jessica di Vasto, la ragazza di 25 anni che di professione faceva l'estetista. I soccorritori hanno sperato fino all'ultimo di trovare Jessica e il suo fidanzato Marco, pilota Ryanair, in vita: oggi però, la scoperta dei corpi senza vita dei due fidanzati non ha lasciato nessuna speranza. Jessica Tinari faceva parte anche dei Giovani democratici di Vasto, che l'hanno voluta ricordare con un comunicato speciale: "Recuperare uno sguardo di speranza verso il futuro lo dobbiamo a te, a Marco, a Mario e Gina, alla tua famiglia, e non ultima alla nostra generazione che sa bene come avere ancora fiducia nel futuro valga la pena e la fatica di un coraggio rinnovato. Il tuo nome sarà sempre la parola familiare di prima e ti promettiamo che ci sforzeremo di pronunciarlo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza. Ti vogliamo bene Jessy“.

JESSICA DI VASTO, CHI È LA RAGAZZA MORTA ALL'HOTEL RIGOPIANO. PROCLAMATO LUTTO CITTADINO (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha deciso di proclamare il lutto cittadino il giorno dei funerali di Jessica Tinari, trovata morta insieme al fidanzato nell'Hotel Rigopiano. "Vasto è stretta in un unico, forte abbraccio a Mario e Gina. Non ci sono parole che possano cancellare o lenire il terribile dolore che stanno provando in queste ore. Come comunità possiamo far sentire loro il nostro affetto e la nostra partecipazione. Nel giorno dei funerali vivremo il lutto cittadino. Manterremo vivo il ricordo di una ragazza solare, di grande umanità, che nel breve tempo della sua esistenza ha vissuto e testimoniato valori che non conoscono tramonto: valori che ci impegniamo a vivere intensamente ogni giorno del nostro cammino", ha detto il sindaco. L'Hotel Rigopiano è stato colpito da una forte valanga di neve che ha inondato l'albergo e che ha ucciso molti dei turisti presenti all'interno. In pochi si sono salvati, mentre 26 sono state le vittime totali.

