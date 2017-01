SGARBI IMITA LA RAGGI / Video, a Piazza Pulita fa il verso al Sindaco di Roma: è come Ambra Angiolini

SGARBI IMITA LA RAGGI, VIDEO: IL CRITICO D'ARTE FA IL VERSO AL SINDACO DI ROMA A PIAZZA PULITA, POI DICE CHE SOMIGLIA AD AMBRA ANGIOLINI (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Vittorio Sgarbi è come al solito molto diretto e senza mezze misure, stavolta nel mirino c'è Virginia Raggi Sindaco di Roma al centro della polemica per essere stata indagata. Il noto critico d'arte era ospite nella trasmissione di approfondimento di La7 Piazza Pulita dove ha voluto sottolineare la sua indignazione nei confronti di quanto accaduto e anche della reazione proprio della donna a fatto compiuto. Con una vocina irriverente Vittorio Sgarbi fa il verso a Virginia Raggi e dice: "L'ho detto a Beppe.... l'ho detto a Beppe'' riferendosi a Beppe Grillo. Sottolinea poi che il Sindaco di Roma è la nuova Ambra Angiolini: "Roma non può avere un Sindaco innocente, è come la vispa Teresa. Che ca... di Sindaco è. Roma ha quel Sindaco lì?". Parole che sicuramente scateneranno altre polemiche più che per le parole, anche quelle comunque forti, per i modi irriverenti e l'imitazione che di sicuro non avrà fatto piacere a Virginia Raggi. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'IMITAZIONE DI VITTORIO SGARBI

SGARBI IMITA LA RAGGI, VIDEO: L'ANTEFATTO, ECCO COSA È SUCCESSO AL SINDACO DI ROMA (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Vittorio Sgarbi imita Virginia Raggi, ma cosa è successo? Il Sindaco di Roma negli scorsi giorni è stata indagata per falso e abuso d'ufficio per la nomina del fratello di Marra. L'indagine coinvolge anche quest'ultimo anche se non sono venuti fuori ancora moltissimi dettagli. Nel mirino di Vittorio Sgarbi poi ci sono proprio le dichiarazioni di Virginia Raggi che appena saputo dell'invito a comparire davanti alla Procura di Roma ha voluto specificare che aveva avvertito Beppe Grillo. Per questo a Piazza Pulita più volte Vittorio Sgarbi sottolinea che il Sindaco avesse affermato di aver reso conto a Beppe Grillo quasi come se - lascia intendere il critico d'arte - bastasse questo a sollevarla da qualsiasi responsabilità e decisionalità personale. Sarà ovviamente ora molto interessante capire quali saranno le conseguenze di questa situazione e se ci saranno presto e se arriverà una risposta a Vittorio Sgarbi. Vedremo anche delle novità per quanto riguarda quello accaduto a Virginia Raggi attuale Sindaco di Roma.

