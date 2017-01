Terremoto oggi / Ultime scosse Abruzzo e Lazio: sisma M 3.4 L'Aquila, M 2.2 Rieti (dati INGV in tempo reale, 27 gennaio 2017, ora 17.20)

TERREMOTO OGGI IN ABRUZZO E LAZIO, SISMA M 3.4 L'AQUILA E M 2.2 RIETI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 27 GENNAIO 2017, ORE 17.20) - Nella giornata di oggi, venerdì 27 gennaio 2017, purtroppo c'è stata un'altra scossa abbastanza intensa in provincia de L'Aquila da 3.4 Magnitudo alle ore 15.20. Un'ora più tardi, 16.23, c'è stata una scossa nel Lazio in provincia di Rieti. L'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia ha evidenziato come il terremoto fosse avvenuto alle seguenti coordinate: 42.62 latitudine e 13.30 longitudine. La Magnitudo è di 2.2 e l'ipocentro è stato rilevato a undici chilometri di profondità dalla superficie terrestre. Ecco i comuni nel raggio di venti chilometri dall'epicentro: Amatrice (RI); Campotosto (AQ); Accumoli (RI); Capitignano (AQ); Cittareale (RI); Montereale (AQ); Crognaleto (TE); Cortino (TE); Arquata del Tronto (AP); Borbona (RI); Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Acquasanta Terme (AP) e Posta (RI).

TERREMOTO OGGI IN ABRUZZO E MARCHE, SISMA M 3.4 L'AQUILA E M 2.0 MACERATA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 27 GENNAIO 2017, ORE 16) - Nuove scosse di terremoto oggi sono state registrate dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in Abruzzo e nelle Marche. Un sisma di magnitudo 3.4 è avvenuto in Abruzzo, in provincia de L'Aquila: la scossa di terremoto è stata rilevata alle ore 15:20:15 con coordinate geografiche (lat, lon) 42.55, 13.34 ad una profondità di 12 km. Questi sono i comuni che si trovano entro 20 km dall'epicentro del sisma: Campotosto AQ Capitignano AQ Montereale AQ Amatrice RI Crognaleto TE Barete AQ Pizzoli AQ Cagnano Amiterno AQ Cortino TE Fano Adriano TE Cittareale RI Accumoli RI Borbona RI Pietracamela TE. In precedenza è stata registrata dall'Ingv una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nelle Marche, in provincia di Macerata. Il sisma è avvenuto alle ore 14:02:59 con coordinate geografiche (lat, lon) 42.89, 13.18 ad una profondità di 8 km. I comuni che si trovano entro 20 km dall'epicentro del sisma sono: Castelsantangelo sul Nera MC Ussita MC Visso MC Preci PG Norcia PG Montemonaco AP Bolognola MC Montegallo AP Montefortino FM Acquacanina MC Arquata del Tronto AP Fiastra MC Amandola FM Fiordimonte MC Monte Cavallo MC Sarnano MC.

TERREMOTO OGGI IN LAZIO, SCOSSA DI M 2.3 IN PROVINCIA DI RIETI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 27 GENNAIO 2017, ORE 15) - È sempre il centro Italia protagonista con le scosse di terremoto che proseguono senza sosta tra il cratere sismico di Rieti, Macerata, Perugia, Ascoli Piceno e L’Aquila. Non ci sono particolare danni, per fortuna, da segnalare dal centro di comando del nucleo sismologico INGV; il sisma di più alto grado di magnitudo prodotto nelle ultime ore è avvenuto in provincia di Rieti, con grado M 2.3 Richter e con ipocentro segnalato a 11 km di profondità sotto il livello del terreno. Epicentro del terremoto invece calcolato presso i comuni di Amatrice, Accumoli, Cittareale, Montereale, Campotosto, Capitignano, Borbona, Arquata del Tronto, Posta, Cagnano Amiterno, Barete, Crognaleto. Lo sciame sismico ha provocato anche scosse di terremoto presso Macerata, L’Aquila e Perugia, ma senza superare il grado M 2.1 sulla scala Richter.

TERREMOTO OGGI IN LAZIO, SCOSSA DI M 2.3 E 1.9 IN PROVINCIA DI L’AQUILA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 27 GENNAIO 2017, ORE 11:25) - Il terremoto di questa notte in provincia del Lazio è stato il più forte degli ultimi tre giorni con il grado M 3.3 che ha fatto avvertire di nuovo alla popolazione a cavallo tra il Reatino e l’Aquilano la scossa in maniera distinta. Non ci sono stati danni particolari per fortuna, come non ce ne sono stati anche dopo le ultime due scosse sismiche avvenute in provincia di L’Aquila, con il grado di magnitudo M 2.3 e 1.9, la prima e l’ultima di un lungo sciame sismico tra le 5.44 e le 9.50 di questa mattina. Ipocentro calcolato dal centro nazionale INGV a 10 km sotto il livello del terreno, le scosse in provincia di L’Aquila hanno avuto come epicentro un punto particolare vicino ai comuni di Scoppito, Lucoli, L’Aquila città, Pizzoli, Tornimparte, Barete, Ocre, Fossa, Cagnano Amiterno, Poggio Picenze, Sant’Eusanio Forconese, Capitignano, Rocca di Cambio, Villa Sant’Angelo, Montereale, San Demetrio ne’ Vestini.

TERREMOTO OGGI IN LAZIO, SCOSSA DI M 3.3 IN PROVINCIA DI RIETI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 27 GENNAIO 2017, ORE 9:20) - Continua a tremare la terra nelle regioni del centro Italia. Una scossa di terremoto oggi è stata rilevata infatti dalla sala sismica di Roma dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel Lazio. Il sisma si è verificato in provincia di Rieti: si è trattato di una scossa di magnitudo 3.3 avvenuta alle ore 07:00:04 con queste coordinate geografiche: latitudine 42.63, longitudine 13.33 e ipocentro a una profondità di 10 km. Questi sono i comuni che si trovano entro 20 km dall'epicentro del sisma: Amatrice RI Campotosto AQ Accumoli RI Capitignano AQ Montereale AQ Cittareale RI Cortino TE Crognaleto TE Arquata del Tronto AP Acquasanta Terme AP Rocca Santa Maria TE Valle Castellana TE Fano Adriano TE Barete AQ. Dunque non si arrestano le scosse nelle regioni che sono state colpite dal terremoto nelle scorse settimane e che sono state devastate anche lo scorso 24 agosto e 26 e 30 ottobre.

TERREMOTO OGGI IN ABRUZZO, SCOSSA DI 2.3M A L'AQUILA, SISMA DI 2.3M NEL MAR IONIO (DATI INGV IN TEMPO REALE, 27 GENNAIO 2017) - A pochi secondi dalla nascita di questo nuovo giorno di venerdì 27 gennaio 2017, nella zona meridionale del Mar Ionio si è verificata una scossa di 2.3M. Il Centro Nazionale INGV ha rilevato l'epicentro a latitudine 37.24 e longitudine 15.93, ipocentro a 22 km di profondità. Il punto colpito non prevede comuni nel raggio di 20 km, mentre si trova a 60 km d Siracusa e 79 km da Acireale, sempre in Sicilia. Scossa di 2.3M a soli 4 km dall'Aquila alle 23:51: l'epicentro è stato individuato a latitudine 42.37 e longitudine 13.36, ipocentro ad 11 km di profondità. Interessate oltre al capoluogo di provincia anche Scoppito, Lucoli, Pizzoli, Tornimparte, Barete, Ocre, Fossa, Cagnano Amiterno, Poggio Picenze, Sant'Eusanio Forconese, Capitignano, Rocca di Cambio, Villa Sant'Angelo, San Demetrio ne' Veestini, Montereale e Barisciano.

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE, SCOSSA DI 2.4M A IN PROVINCIA DI MACERATA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 27 GENNAIO 2017) - Le ultime ore di ieri sono state invece caratterizzate da una scossa di 2.4M che ha colpito la provincia di Macerata alle ore 22:17. L'ipocentro è stato rilevato a latitudine 43.07 e longitudine 13.04, ipocentro a 9 km di profondità. Interessate Muccia, Pieve Torina, Pievebovigliana, Fiordimonte, Camerino, Serravalle di Chienti, Monte Cavallo, Fiastra, Acquacanina, Sefro, Pioraco, Castelraimondo, Visso, Ussita, Fiuminata, Caldarola, Serrapetrona, Bolognola, Cessapalombo, Belforte del Chienti, Gagliole e Camporotondo di Fiastrone. Alle 21:57 ha tremato anche la provincia di Rieti a causa di un sisma di 2.3M, rilevato ad 11 km di profondità. L'ipocentro si trova inveec a latitudine 42.6 e longitudine 13.3. Interessate Amatrice, Campotosto, Capitignano, Montereale, Accumoli, Cittareale, Crognaleto, Cortino, Barete, Borbona, Cagnano Amiterno, Pizzoli, Arquata del Tronto, Posta e Fano Adriano.

