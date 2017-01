ALLERTA METEO/ Previsioni: Maltempo al sud, neve su Nordovest e piogge su Calabria e Sicilia (News del tempo oggi 28 gennaio 2017)

ALLERTA METEO, NEVE SU NORDOVEST E PIOGGE AL SUD (PREVISIONI DEL TEMPO OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Si sposta oggi verso il sud il maltempo e l'allerta meteo prosegue dunque su alcune regioni dell'Italia. Una perturbazione atlantica provocherà infatti un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche, con nevicate a quote collinari sul Nordovest nelle prossime ore e piogge sulle regioni meridionali, in particolare sulla Calabria e la Sicilia. Secondo le ultime previsioni del tempo di Meteo.it sono attese deboli nevicate anche a quote molto basse sulla Valle d’Aosta, sul Piemonte e sull'entroterra ligure mentre locali piogge sono previste su coste liguri e toscane, Isole Maggiori e Calabria meridionale. Il clima sarà invece in prevalenza soleggiato sulle regioni sul Trentino, sull'Alto Adige, sul Friuli Venezia Giulia. Nel resto del Paese il cielo sarà nuvoloso, con nuvolosità più compatta nelle regioni occidentali. I venti saranno moderati di Scirocco su Tirreno e Canale di Sicilia, di Tramontana sul Mar Ligure. Per quanto riguarda le temperature le minime sono previste in generale rialzo mentre le massime in lieve calo, più sensibile al Nordovest.

ALLERTA METEO, NUOVA ONDATA DI MALTEMPO (PREVISIONI DEL TEMPO OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Continua l'allerta meteo anche oggi su alcune regioni del nostro paese. Il weekend sarà infatti all'insegna del maltempo sul Nordovest e sulle Isole con piogge sul Nordovest e neve in arrivo a bassa quota su Piemonte, Val d'Aosta ed entroterra ligure. Come segnala Meteo.it il graduale peggioramento del tempo è causato dall’avvicinarsi di una perturbazione atlantica da Ovest che nelle prossime ore porterà qualche debole nevicata fino a quote molto basse all’estremo Nordovest. In particolare oggi la circolazione ciclonica porterà piogge al Nordovest, medio versante tirrenico e Isole Maggiori. Sul resto delle regioni del Nord non sono invece segnalate precipitazioni. Domani sono previste poi piogge sulle estreme regioni meridionali e in Sardegna. Piogge sono attese anche lunedì sull’estremo Sud. I Giorni della Merla, il 29-30-31 gennaio saranno quindi caratterizzati dal maltempo solo all’estremo Sud: il clima sarà comunque in rapido miglioramento e non eccessivamente freddo.

