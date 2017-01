AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: incidente sull'A12, camion ribaltato (ultime notizie in tempo reale, oggi 29 gennaio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 29 GENNAIO 2017). INCIDENTE SULL'A12, CAMION RIBALTATO - Nella giornata di ieri si è verificato un brutto incidente sull'autostrada A12 con delle conseguenze importanti anche alla viabilità. Il traffico è stato condizionato proprio da questa situazione in entrambi i sensi di marcia con un camion che si è ribaltato. Il tratto è stato chiuso per la rimozione del veicolo e questo ha portato a problemi sulla viabilità. Il tutto si è verificato all'altezza del casello Pisa nord e sul posto sono arrivati prontamente sia i Vigili del Fuoco che le ambulanze. Il conducente del camion è stato traspostato in ospedale e comunque non ci dovrebbero essere condizioni gravi per lui dal punto di vista fisico. Il traffico è stato interrotto dalla polizia stradale per poi riprendere in serata. Nella giornata di oggi, sabato 28 gennaio 2017, non dovrebbero esserci dei problemi di traffico in questo senso. Staremo a vedere se arriveranno delle novità legate proprio all'autista del camion.



AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 29 GENNAIO 2017). ATTENZIONE AL PEGGIORAMENTO DEL METEO - Le condizioni legate al peggioramento del meteo renderanno ancor più preoccupante la situazione anche sulle autostrade italiane oggi sabato 29 gennaio 2017. Si parte dalla neve che nella notte è stata presente sull'A6 Torino-Savona tra l'allacciamento Tangenziale sud di Torino e il bivio A6/A10 Savona. Sempre sullo stesso tratto autostradale troveremo del vento forte tra Altare e Savona che è prevista anche per la primissima mattina e vedremo se condizionerà anche la giornata di oggi. Queste situazioni porteranno all'obbligo di catene a bordo sul tratto tra Marene e il bivio A6/A10 Savona. Il cielo sarà coperto per tutta la giornata su tutto lo stivale e la neve cadrà con molte raffiche sul versante occidentale del Piemonte e anche sulla Valle d'Aosta. Questo ovviamente porterà a delle complicazioni perchè ovviamente renderà le autostrade ghiacciate e quindi anche scivolose e con la necessità di abbassare la velocità.

© Riproduzione Riservata.