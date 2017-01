CAPODANNO CINESE 2017, L'ANNO DEL GALLO DI FUOCO: TUTTE LE CURIOSITÀ SULL'EVENTO PIÙ TRADIZIONALE DELLA CULTURA ORIENTALE (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - L'anno della Scimmia si trova ormai alle nostre spalle: il Capodanno Cinese 2017 darà il benvenuto proprio oggi, sabato 28 gennaio, all'anno del Gallo. Un evento irrinunciabile non solo per tutti i cittadini che possono contare sulla presenza di questa tradizione primaverile all'interno della propria cultura, ma anche per le persone di tutto il mondo, senza distinzione di età o nazionalità. Perché proprio oggi? Come spesso accade con le feste di matrice antica, il Capodanno Cinese 2017 affonda le sue radici nel calendario lunare orientale che stabilisce quando inizierà ogni anno, in coincidenza con il secondo Novilunio e con il termine del Solstizio d'Inverno. Nello specifico il 2017 non sarà solo l'anno del pennuto dominante e presente in ogni fattoria, dato che l'astrologia cinese - così come quella orientale in generale - associa sempre ad ogni segno anche uno degli elementi naturali (acqua, fuoco, legno, metallo e terra). Come accade ogni 60 anni quindi, il 2017 sarà l'anno del Gallo di Fuoco.

CAPODANNO CINESE 2017, L'ANNO DEL GALLO DI FUOCO: SIMBOLO DI RESPONSABILITÀ E LEALTÀ (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Che cosa rappresenta nello specifico il Gallo di Fuoco? Il segno che aprirà le danze di questo Capodanno Cinese 2017 rappresenta la responsabilità e la lealtà. Il gallo è infatti notoriamente il re del pollaio, in grado di governare fin dal primo mattino tutte le faccende che accadono nel suo territorio, galline comprese. I nati del Gallo rispecchiano in toto le caratteristiche dell'animale e mostrano una forte propensione per il coraggio e autostima, due doti che spingono a completare con successo qualsiasi compito venga affidato loro. Non di meno, il Capodanno Cinese 2017 ci lascia intuire che questo sarà un anno piuttosto attivo, ricco di eventi significativi che spesso comporteranno anche l'eliminazione del passato. Il fuoco infatti potrà distruggere tutto ciò che non è più utile, per fare spazio ad una rigenerazione a 360°. Ovviamente il Gallo non ha solo pregi caratteriali, dato che la postura maestosa dell'animale indica chiaramente una forte tendenza ad essere vanitoso ed egocentrico. Ecco perché secondo le previsioni, sottolineate da Marie Claire, il 2017 potrebbe rivelarsi un anno importante per tutti quei settori che hanno a che fare con la bellezza ed il portamento, come la moda.

CAPODANNO CINESE 2017, L'ANNO DEL GALLO DI FUOCO: QUALI SEGNI OTTERRANNO FORTUNA NEI PROSSIMI MESI? (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - In vista del Capodanno Cinese 2017 e dell'anno del Gallo, tutti gli appassionati di stelle vorranno di certo sapere se rientreranno fra i fortunati che potranno ottenere il meglio nei prossimi mesi. Purtroppo va sfatato un mito ed anche qualche illusione, dato che la tradizione orientale prevede che i nati di un determinato segno non saranno mai fortunati durante l'anno che corrisponde al loro animale. In poche parole, tutti i nati del Gallo non dovranno attendersi un 2017 ricco di colpi di scena: attenzione quindi per tutti coloro che sono nati nel 1921-1933-1945-1969-1981-1993 o 2005. Per essere precisi i nati del 1957 o del 2017 apparterranno invece al segno del Gallo di Fuoco ed a maggior ragione dovrà aspettarsi diverse peripezie nei prossimi mesi. Meglio affidarsi piuttosto al colore rosso, considerato un vero e proprio portafortuna dalla tradizione cinese. Quadrifogli sempreverdi in arrivo quindi per tutti gli altri segni: Maiale, Topo, Bue, Tigre, Coniglio, Serpente, Scimmia, Capra, Cavallo e Drago.

