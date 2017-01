Estrazione/ Del Lotto del 28 gennaio, Superenalotto e 10eLotto: tutti i numeri vincenti (conc 12/2017, sabato)

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI, I PREMI DISTRIBUITI E I CENTENARI - Il concorso del SuperEnalotto non si sarà arricchito per il Jackpot, grande assente come sempre, ma di sicuro per tutte le altre quote che hanno permesso agli italiani di festeggiare alla grande. Dopo aver visto le posizioni più alte della classifica vincite, scopriamo i dati per quanto riguarda le quote SuperStar invariabili. Si parla quindi del 2+, registrato da 2.011 tagliandi vincenti che hanno ottenuto il premio da 100 euro, e dell'1+ ha premiato 12.647 giocatori con i suoi 10 euro. Si chiude con lo 0+, centrato da 25.725 vincitori che si aggiudicano 5 euro a testa. Novità invece per il Lotto ed i suoi centenari, che da questa sera dovranno fare i conti con la fuoriuscita di un altro dei super ritardatari. Questa volta si tratta del 55 su Bari, che si ferma quindi a 119 turni, mentre la rosa dei maxi assenti viene guidata ancora una volta dal 21, sempre su Bari, che vola fino a 126 concorsi consecutivi. A seguire il 5 su Roma, con 111 ritardi, il 66 ed il 3 su Napoli, rispettivamente a 95 e 91 assenze, a cui si aggiunge anche il 42 su Firenze che conquista 90 turni mancati.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI, I NUMERI FREQUENTI E LE "SPIE" - Dopo aver parlato dei maggiori ritardatari del Lotto, in attesa di scoprire quali e quanti premi sono stati distribuiti in tutta l'Italia, ci occuperemo ora dei numeri più frequenti. Il gioco storia della Sisal presenta infatti una rosa di numeri a frequenza elevata, fatta eccezione per il capofila 54 su Torino che conquista le 19 estrazioni di successo e dal 74 su Bari che registra 18 presenze. A seguire uno stuolo di numeri che spaziano dai 17 turni in attivo del 28 su firenze fino al 45 su Palermo che chiude la classifica dei numeri che hanno ottenuto 16 concorsi andati a buon fine. Fra questi, il 55 ed il 42 su Genova, il 35 ed il 49 su Firenze, il 20 ed il 28 su Palermo, il 46 su Torino, il 34 ed il 79 su Venezia ed il 18 sulla Nazionale. Fra le spie di questa sera segnaliamo invece l'89 su Venezia, preannunciato dal 90 e dal 45, su Bari, grazie al 23, e su Bari per via del 23 e del 50. Per i numeri ad una cifra invece il 6, previsto dal 79 su Firenze, dal 69, 63 e 53 su Palermo, dal 75 su Napoli e dal 47 su Venezia.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI E LE QUOTE DISTRIBUITE - I numeri vincenti del SuperEnalotto hanno regalato una pioggia di premi a tutti i giocatori, fatta eccezione per il Jackpot. La sestina vincente ha scelto infatti ancora una volta di non mostrarsi nel concorso di questa sera, ma fortunatamente possiamo contare su tutti i premi minori messi in palio dalla Sisal. Nella prossima estrazione, il Jackpot metterà sul tavolo verde un bottino ancora più grande e pari a 82,1 milioni di euro. All'assenza del montepremi va aggiunta inoltre anche quella del 5+ e del 5+1, mentre la vincita più alta è stata conquistata dal 5: oltre 30 mila euro sono stati donati a sette fortunelli. Il 4+ rimane ancorato a 28.345 euro, destinato a due vincitori, mentre il 3+ è sceso di diversi punti, fermandosi a quota 2.346 euro. Anche il 4 ha diminuito di molto il proprio premio, distribundo 283,45 euro a 760 giocatori. Si prosegue con il 3, centrato da 27.837 vincitori che registrano la vincita di 23,46 euro, per poi concludere con i 5 euro dello 0+: i tagliandi fortunati in questo caso sono stati 430.293.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI! LE PREVISIONI DICEVANO... - I giocatori del Lotto sono sempre alla ricerca di una scappatoia con cui assicurarsi un po' di fortuna in più. Cattive notizie: non esistono certezze riguardo alla previsione dei numeri vincenti che sono stati estratti questa sera. Ma almeno, ora che i numeri sono noti, non dovremo più tirare a indovinare, ma semplicemente controllarli per capire se la fortuna ci ha baciato o meno. Tuttavia, secondo un'antica leggenda del più longevo dei giochi Sisal, una parziale soluzione potrebbe consistere nei numeri "spia" ed alle loro previsioni, che potrebbero preannunciare l'arrivo di altri numeri durante l'estrazione successiva. E allora vediamoli insieme per capire se questa volta ci hanno azzeccato o meno. Ancora una volta l'87 riesce ad attirare l'attenzione, grazie ad una previsione legata al 60 su Bari e al 37 ed il 72 su Palermo. Anche il 75 rientra fra i più accreditati, grazie al 55 ed il 64 su Torino, il 59 ed il 19 su Venezia, il 6 su Milano ed il 30 su Genova. Per i numeri ad una cifra spicca invece il 5, previsto dall'80 ed il 18 su Genova, il 7 su Cagliari, il 38 su Napoli, il 72 su Palermo ed il 51 su Torino. Clicca sul pulsante > qui sotto per i numeri vincenti del 10eLotto, Superenalotto e Lotto di oggi.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI! - In attesa di scoprire il risultato della nuova estrazione di Lotto e 10eLotto, tutti i giocatori vorranno di certo mantenersi aggiornati sulle novità riguardo alla classifica regionale del gioco più amato d’Italia, senza nulla togliere al Superenalotto. Nell'appuntamento dello scorso lunedì, abbiamo visto infatti come tutti gli incassi hanno raggiunto vette vertiginose grazie alla comparsa del 53 sulla Ruota Nazionale. L'ultimo concorso invece ha ridimensionato in modo significativo tutti gli incassi, a partire dalla capofila, la Lombardia. Le vincite registrate sono state infatti "appena" 25.594, per un totale di oltre 866 mila euro di ammontare. Al secondo posto invece il Lazio, con oltre 10 mila tagliandi vincenti ed un bottino che tuttavia non raggiunge i 482 mila euro. La successiva Campania, infatti, guadagna la seconda posizione dal punto di vista degli incassi, con oltre 713 mila euro, mentre registra solo 10.447 vincite. Con meno di 100 tagliandi fortunati in meno, il Veneto si ferma al quarto posto con più di 380 mila euro, mentre il Piemonte registra 1.319 vincite per un totale di oltre 397 mila euro, spodestando quindi gli amici veneti.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: VERSO I NUMERI VINCENTI - E si arriva così alle estrazioni del Lotto e Superenalotto oltre che del 10eLotto del nuovo anno appena cominciato: oggi, sabato 28 gennaio 2017: i numeri vincenti della Sisal stanno per arrivare nelle vostre case per la 12esima attesa puntata di fine settimana e inizio 2017. Le feste sono passate, il logorio della vita moderna è tornato a farci “compagnia”, senza ancora aver portato grosse felicità per i giochi Sisal, vero? Inoltre è sempre viva la grave emergenza sismica in centro Italia, non esattamente il miglior proposito per questo nuovo anno appena cominciato. Bene, allora oggi è la sera giusta per provare a fare cappotto, per ottenere una bella vincita e magari dare una mano più consistente alle popolazioni del centro Italia. Il dodicesimo concorso dell’anno con il ritorno delle estrazioni alle ore 20 e contemporanea chiusura per le giocate alle 19.30. Ora infatti si ritorna in sella con il concorso 12/2017 per tutti giochi, dal Lotto al Super fino al 10eLotto. I numeri Sisal sanno regalare emozioni, ma siete così sicuri che sia un’estrazione fine a se stessa legata solo alle grandi vincite di Superenalotto e Lotto? Eh già, il 10eLotto viene spesso dimenticato e non si pensa che possa portare grande guadagni… Quattro vincite che sfiorano i 32mila euro nell'ultimo concorso del 10eLotto: si festeggia a Forio, in provincia di Napoli, con una giocata fortunata da un euro su un'estrazione frequente; un'altra estrazione frequente, con una giocata Oro da 2 euro, ha premiato un giocatore di Noci (BA). Vincono quasi 32mila euro anche un giocatore di Roma e uno di Torino, che hanno puntato rispettivamente 2 euro e un euro su un'estrazione serale, come riporta AgiPro. Allora siete ancora convinti che il 10eLotto sia il concorso “meno” appetibile? Si vince di meno ma si vince più spesso, tocca a voi ora scegliere. Pronti per far di meglio della scorsa estrazione?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 28 GENNAIO 2017): CACCIA AL “NUOVO” 53 - Eccoci sempre qui, come sempre pronti per consigli e notizie in rigorosa diretta per la grande serata di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, di ritorno alla normalità dopo le feste e i ponti. Riparte l’anno con sogni, speranze e paure esattamente come nel 2016, tra politica e attentati che non lasciano certo tranquilli i cittadini italiani ed europei: ma se invece questo 2017 segnasse il vero anno della riscossa e di una maggiore serenità? E se fosse giunta l’ora anche per voi di vedere qualche cambiamento, magari anche nel vostro conto in banca? La 12esima grande giocata del 2017, potrebbe riservare in effetti qualche grande sorpresa…Concentriamoci allora, che sia questa la sera giusta? I sogni sono lì, a portata di palmo e la possibilità di convertirli in realtà è data tutta da quella ruota tanto cara agli amanti del Lotto. Non vi preoccupate, c’è sempre la possibilità di trovare con noi un bel consiglio last minute di quelli che potrebbero anche essere decisivi. Concentriamoci sulla statistica per la buona imbeccata: stando ai dati forniti da Il Gioco del Lotto, i numeri possibili da poter giocare potrebbero essere gli impresentabili che ormai inanellano record su record. Al primo posto non troviamo più il 53 Nazionale, che dopo 257 turni ha segnato il record assoluto di centenari. Rivoluzionata la classifica dei numeri meno frequenti del Lotto, con al primo posto che spetta ora a Bari con il 21 fermo da 125 turni, poi sempre a Bari il 55 nascosto da 119, mentre a Roma manca il 5 da ben 110 turni. Allora, pronti per un’altra abbuffata di numeri estremi super-lottiferi?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 28 GENNAIO 2017): PAGATA LA VINCITA DEL 6 IN CALABRIA - Ecco l’estrazione del Superenalotto, che insieme a Lotto e 10eLotto mostrano il lato più bello della Sisal: la grande occasione di vincere quella cifra incredibile e assurda. I numeri vincenti sono prontissimi, e voi lo siete altrettanto? 81.100.000 milioni di euro, una cifra non gettata lì a caso visto che sarà il jackpot di oggi, sì avete capito bene: ecco, non proprio un livello basso di gioco… Passata in soffitta ormai la Manovra Economica alla Camera con integrati gli emendamenti sui Giochi di Superenalotto e Lotto, si torna a parlare di 2017 con novità anche sul fronte dell’ultima grande vincita record del Superenalotto. L’ufficio Premi Sisal ha comunicato in una nota che domani, 27 gennaio, verrà accreditato all?autore del '6' centrato a Vibo Valentia tre mesi fa - che a novembre ha concluso le pratiche per l’incasso - l’importo della scheda vincente del concorso n. 129 del 27 ottobre 2016: il Jackpot da oltre 163,5 milioni di euro. «Si tratta - riferisce Agipronews - del secondo premio più alto della storia del SuperEnalotto e della vincita più alta in assoluto mai distribuita dal gioco a un’unica persona. La giocata vincente di soli 3 euro è stata realizzata presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Lo Bianco situato in Via Dante Alighieri 16 20 a Vibo Valentia. Il vincitore da domani sarà dunque plurimilionario. Secondo il regolamento di gioco, la somma viene accreditata il 91° giorno dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale» si legge nell’importante report su AgiPro.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 28 GENNAIO 2017): NUMERI MENO FREQUENTI - Quando mancano poco meno di un’ora alle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, vediamo dunque quando usciranno questi benedetti numeri vincenti ufficiali, siamo ovviamente come sempre pronti a qualche utile consiglio last minute. Ma non ci stupiremmo che magari proprio con alcuni numeri visti in queste righe possiamo regalarvi, la giocata della vita, è già successo in passato; e se per farlo, vi giocaste qualche numerino non proprio usuale per il Super Gioco? Stando alle statistiche Sisal, i numeri del Superenalotto meno frequenti sono per storia i seguenti: 89 - 46 - 36 - 61 - 87 - 4, numero SuperStar 72. Vi diciamo solo che per il 89 l’ultima estrazione è stata eseguita 71 turni fa, mentre per 46 e 36 sono ben 55 e 44 i turni di assenza. Fossimo in voi, magari come sesto numero “buttato” lì, un bel 89 o 46 lo metteremmo. Last minute tutto questo, con le tabaccherie che stanno per chiudere, un’ultima corsa potrebbe essere decisiva. La grande possibilità di portarsi a casa un altro storico “6” ad tre mesi dalla grande vincita in Calabria: un Superenalotto che fa ricchi gli italiani e che rischia di arrivare ad un record mondiale. Da tempo infatti il super-gioco ottiene il jackpot più alto al mondo, dopo la vittoria negli Usa del Powerball: adesso il Jackpot da 81 milioni e 100mila euro è il più alto al mondo e il quindicesimo nella storia del gioco. Al primato mondiale si aggiunge una raccolta di gioco che nel solo 2016 è arrivata ad un miliardo e 600mila euro, grazie anche al Jackpot record da 165 milioni centrato lo scorso 27 ottobre a Vibo Valentia dopo 200 concorsi di assenza.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 28 GENNAIO 2017): LE VINCITE - Si aprono le porte ad un nuovo concorso del Lotto e 10eLotto, la penultima per il mese di gennaio. Le prime settimane del nuovo anno hanno fatto penare moltissimi giocatori, soprattutto chi agognava l'avvento di superpremi. Qualche volta alcuni vincitori sono stati tuttavia accontentati, soprattutto dopo l'uscita del 53 sulla Nazionale, che si aspettava da diversi mesi. Nell'ultimo appuntamento con il Lotto i premi distribuiti in tutta Italia sono stati degni di nota, soprattutto per la provincia di Trapani che si è aggiudicata la vincita più alta di tutto il concorso. Un fortunello ha infatti sfiorato i 26 mila euro grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi. Al secondo posto invece Napoli con un preemio da 22.500 euro conquistato grazie ad un terno secco, mentre al terzo posto troviamo Oristano e Genova a pari merito, entrambe con una vincita da 14 mila euro. Quota un po' più ricche per il 10eLotto, registrate da quattro vincite che hanno raggiunto quasi i 32 mila euro ciascuno. In festa la provincia di Napoli, Forio, e quella di Bari con Noci, dove due giocatori hanno centrato la quota grazie alla modalità frequente. Hanno giocato invece all'estrazione serale un giocatore di Torino ed uno di Roma che hanno vinto la quota gemella.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 28 GENNAIO 2017): LA SMORFIA - Giornata in festa per tutti gli appassionati di Lotto e 10eLotto, grazie al concorso di questa sera. Alcuni sono già in fila alla ricevitoria, pronti a sfidare la fortuna a suon di combinazioni: chi vincerà? Prima di scoprirlo, dobbiamo assicurarci di partecipare anche noi alla gara, anche se spesso la delusione di non aver vinto per diverso tempo potrebbe farci abbandonare l'idea. I giocatori più assidui sanno bene che il motto "ogni lasciata è persa" potrebbe far sorgere tuttavia numerosi rimpianti: perché non provare ugualmente a concorrere alla corsa a premi? Se siete a corto di idee sui numeri vincenti, ci pensiamo noi grazie alla nostra Rubrica. La smorfia napoletana verrà interrogata oggi su una notizia curiosa, che riguarda la determinazione di una donna americana, residente in una ridente cittadina dell'Arkansas. Dopo aver cercato a lungo una casa per se stessa ed i quattro figli, Cara Brookins ha realizzato di poter fare tutto da sola, grazie ad un po' di impegno ed a qualche accorgimento, a cui ha sopperito grazie ad un tutorial su YouTube. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la casa, 71, il materiale, 26, gli attrezzi, 59, la guida, la guida, 3, e la realizzazione, 65. Come Numero Oro scegliamo invece l'impegno, 69. Pronti a costruire la nostra fortuna? Numeri vincenti in arrivo!

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 28 GENNAIO 2017): LE QUOTE - Il Jackpot del SuperEnalotto non si è ancora fatto vedere? Nessun problema, a rendere felici tutti gli appassionati del gioco Sisal ci pensano le quote minori. All'assenza del montepremi vanno tuttavia aggiunte quelle del 5+1 e del 5+, ma di sicuro il fortunello che ha realizzato il 5 può dichiararsi soddisfatto: il premio è stato infatti di 170.675,34 euro. Al secondo posto un altro fortunatissimo giocatore che ha indovinato il 4+ ed ha registrato la vincita di 54.861 eeuro, mentre al terzo troviamo i 3.556 euro donati dal 3+ a settantacinque vincitori. Si prosegue con i 314 tagliandi fortunati che hanno centrato la vincita del 4, pari a 548,61 euro, mentre 35,56 euro è stato il premio che il 3 ha destinato ai suoi 14.669 vincitori. Si chiude infinee con i 6,58 euro del 2, distribuiti a 246.806 giocatori, ma solo per poi passare per la tranche conclusiva alle quote SuperStar invariabili. Capeggiano i 100 euro abbinati al 2+, finiti nelle tasche di 1.124 vincitori, mentre 8.355 sono stati i biglietti vincenti che hanno registrato l'1+ e di conseguenza il premio da 10 euro. Cinque euro tondi, infine, per lo 0+ e per i suoi 21.386 vincitori.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 28 GENNAIO 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Il Jackpot continua a prendere sempre più quota: nel concorso del SuperEnalotto di oggi metterà in palio 81,1 milioni di euro. Certo, circa la metà rispetto al bottino precedente, ma si parla comunque di una bella sommetta che chiunque vorrebbe avere. La difficoltà non sta infatti nel volere o meno raggiungere una vetta di questo tipo, ma che farne di un tesoretto così sostanzioso! Quando immaginiamo la nostra vita senza problemi e soprattutto ricca, i più immaginano di possedere una casa, magari con piscina, fare dei viaggi, compiere qualche azione particolare oppure realizzare un progetto che si ha in cantiere da diverso tempo. Per realizzare tutto questo occorre però del tempo, ma il vincitore o i vincitori vorranno di sicuro togliersi subito qualche sfizio. Anche per oggi KickStarter ci dà l'opportunità di conoscere le idee più in voga del momento, che per quanto riguarda gli appassionati di musica, si traduce in Fret Zeppelin. Il solo nome lascia intuire di che cosa stiamo parlando: uno strumento in grado di insegnarci a suonare la chitarra in soli 60 secondi. Come? E' molto semplice. Fret Zeppelin è dotata infatti di un sistema a display e LED in grado di segnalare l'accordo da fare in un particolare momento. In questo modo anche i principianti che non hanno mai imbracciato uno strumento potranno dilettarsi nel fare buona musica. Il goal è già stato superato, ovviamente, e mancano solo 11 giorni di tempo per poter aderire all'iniziativa. E se state aspettando il Jackpot del SuperEnalotto... ancora pochissimo e scopriremo se il montepremi avrà scelto un vincitore.

